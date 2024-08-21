مسيرة ماني من سيئ إلى أسوأ.. النصر يوافق على إعارته للاتحاد

ذكر تقرير إعلامي أن إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم اشترطت دفع راتبي السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري، من أجل الموافقة النهائية على إعارتهما إلى نادي الاتحاد، لمدة موسم واحد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما أوضحته مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، وافق "العالمي" مبدئيا على إعارة اللاعبين للاتحاد، لكنه تمسك بشرطه لإتمام الصفقة، وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين.

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وتعاقد النصر مع ماني (32 عاما) في صيف 2023 لمدة 4 أعوام حتى 2027، قضى منها موسما واحدا في صفوف الفريق، فيما جددت الإدارة عقد العمري (27 عاما) في سبتمبر/أيلول الماضي حتى 2028.

وذكرت المصادر أن ماني، لاعب منتخب السنغال، يحصل على 40 مليون يورو في الموسم الواحد، فيما يتقاضى العمري 12.5 مليون ريال.

ولعب السنغالي 46 مباراة مع النصر خلال الموسم الماضي، سجل فيها 19 هدفا، وصنع 11، بمجموع دقائق 3951، إضافة إلى خوض مباراتين في كأس السوبر السعودي أمام التعاون والهلال.

في حين لم يشارك العمري في السوبر، واستُبعد من قائمة النصر في النهائي أمام الهلال.