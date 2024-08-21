نحو مليار يورو.. يويفا يوزع عائدات يورو 2024 على 55 اتحادا

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) -الثلاثاء- في تقريره عن يورو 2024 أن اتحاداته الـ55 ستحصل على 935 مليون يورو من عائدات البطولة القارية.

وسيضاف إلى المبلغ المذكور سلفا 331 مليون يورو على شكل جوائز و240 مليون يورو أخرى للأندية التي أعارت لاعبين للبطولة.

وأوضح يويفا أن الجوائز المالية تصل إلى 331 مليون يورو مقسمة على أساس المشاركة بواقع 222 مليون يورو (9.25 ملايين يورو لكل اتحاد من الاتحادات الـ24 المشاركة)، و109 ملايين يورو نظير الأداء في البطولة (نتائج دور المجموعات والأداء في مرحلة خروج المغلوب).

في المقابل، سيصل إجمالي التمويل لبرنامج فوائد الأندية إلى 240 مليون يورو مع حساب المدفوعات المحددة لكل ناد من خلال عدد اللاعبين المشاركين مع المنتخبات الوطنية المشاركة، وعدد الأيام التي يقضيها كل لاعب في البطولة، وتصنيف فيفا للأندية من حيث تعويضات التدريب.

واعتبر يويفا أن المسابقة القارية حققت "نجاحا مدويا"، وستسمح بإعادة توزيع 935 مليون يورو بين اتحاداته الـ55 من خلال برنامج "هاتريك".

وقال يويفا "ستترك بطولة يورو 2024 إرثا دائما من خلال تخصيص مبلغ قياسي للاتحادات قدره 935 مليون يورو سيكون جزء منه مخصصا لتمويل أكثر من 800 مشروع".

وتم إنشاء هذا البرنامج من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في عام 2004 بحيث يعود الدخل من كأس أوروبا للرجال إلى اتحاداته ويستثمرها في مشاريع تنموية طويلة المدى، مثل بناء البنية التحتية ومراكز التدريب والملاعب أو في مبادرات مثل المصارعة، ومكافحة التلاعب.

ويعكس تقرير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانات مثل أن كأس أوروبا حظيت بجمهور مباشر متراكم بلغ 5.2 مليارات و4.5 مليارات مشاهدة على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما بلغ عدد المتفرجين الإجمالي في المباريات 2.7 مليون، واستخدم 81 بالمئة منهم وسائل النقل المستدامة للوصول إلى الملاعب.

تحقيق هدف الاستدامة

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عازما على جعل الاستدامة عنصرا أساسيا في تنظيم يورو 2024.

وساعدت أنظمة النقل العام المجانية للمتفرجين على استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة للوصول إلى الملاعب.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم استثمر 32 مليون يورو في تنفيذ إستراتيجية البطولة البيئية والاجتماعية والحوكمة، بما في ذلك توظيف فريق من 500 متطوع ومديري الاستدامة في كل موقع من المواقع العشرة.

علاوة على ذلك، بعد كأس أوروبا، تلقى 190 ناديا و21 اتحادا إقليميا في ألمانيا 7 ملايين يورو من المساعدات المالية لمشاريع الاستدامة من خلال صندوق المناخ يورو 2024.