ينطلق الخميس.. الدوري السعودي يعد بمنافسة قوية في الموسم الجديد

يتطلع الهلال للحفاظ على إنجازه عندما حقق لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) 2023-2024 من دون التعرض لأي هزيمة مع بداية الموسم الجديد، في حين يستهدف كريستيانو رونالدو التتويج بلقبه الأول مع النصر، بينما يبحث الاتحاد عن العودة للمنافسة بعد تدعيمات قوية لصفوفه عقب خيبة أمل الموسم الماضي.

وينطلق الموسم الجديد غدا الخميس -22 أغسطس/آب- من دون أن يشهد سوق الانتقالات الصيفي تعاقدات ضخمة مثلما حدث الموسم الماضي، بعدما كانت السعودية وجهة عديد من اللاعبين أبرزهم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد السابق الفائز بالكرة الذهبية، ومواطنه نغولو كانتي لاعب وسط تشلسي، والبرازيلي نيمار، والسنغالي ساديو ماني أفضل لاعب في أفريقيا مرتين.

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الهلال يسعى للقبه الـ20

ورغم أن الهلال لم يتعاقد مع أي لاعب حتى الآن، في انتظار عودة نيمار من إصابة طويلة، فإن المدرب جورجي جيسوس يعول على تكرار ما حققه الموسم الماضي من أجل تحفيز لاعبيه والحصول على اللقب للمرة 20.

وحصل الهلال على دفعة قوية بعدما بدأ الموسم بالفوز بكأس السوبر السعودية على حساب النصر في مباراة تفوق فيها بنتيجة 4-1 على فريق النجم رونالدو في النهائي عقب تخطي الأهلي في الدور قبل النهائي بركلات الترجيح.

وأظهر بطل الدوري 6 مرات في آخر 8 مواسم جاهزيته لبدء حملة الدفاع عن لقبه ووجه رسالة تحذير للمنافسين بعدما سجل المهاجم ألكسندر ميتروفيتش 3 أهداف في مباراتين بكأس السوبر المحلية، بالإضافة لعودة البرازيلي مالكوم للمشاركة في المباريات عقب تعرضه لإصابة.

النصر يتطلع بقيادة رونالدو للتتويج

ولن يكون طريق الهلال مفروشا بالورود مع تطلع رونالدو للحصول على لقب الدوري لأول مرة، بعد موسم ونصف الموسم دون أي لقب في السعودية. كما يتطلع لاستعادة النصر للاحتفالات لأول مرة منذ موسم 2018-2019. ويرغب النجم البرتغالي في إضافة اللقب إلى ألقاب الدوري التي حققها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

واكتفى النصر بالتعاقد مع الحارس بينتو، مع استعادة المهاجم تاليسكا بعد تعرضه لإصابة جعلته يغيب منذ فبراير/شباط قبل عودته للمشاركة في مباراتي كأس السوبر المحلية.

ووفقا لما أوضحته مصادر خاصة لصحيفة "الرياضية" السعودية، وافق "العالمي" مبدئيا على إعارة اللاعبين السنغالي ساديو ماني وعبد الإله العمري للاتحاد، لكنه تمسك بشرط دفع راتبي اللاعبين لإتمام الصفقة، وتوقيع العقود الرسمية بين الطرفين.

الاتحاد يتأهب والقادسية يبحث عن مفاجأة

كان الاتحاد هو الأنشط بين أندية القمة في الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات، وبعد أن حل خامسا ليغيب عن المشاركة في البطولات الآسيوية الموسم المقبل تعاقد مع الفرنسي موسى ديابي والجزائري حسام عوار والحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش وصالح الشهري، بالإضافة إلى الموهبتين أحمد الغامدي من الاتفاق ومعاذ الفقيهي من الهلال أملا في استفاقة، بعدما لم يتمكن من الحفاظ على لقبه الذي حققه موسم 2022-2023.

وانفصل الاتحاد عن المدرب مارسيلو غاياردو، الذي حل محل نونو إسبيرتو سانتو في نوفمبر/تشرين الثاني، وتعاقد مع الفرنسي لوران بلان مدرب فرنسا السابق الذي سبق له خوض تجربة في الشرق الأوسط مع الريان القطري.

وفي الجانب الآخر من جدة، اكتفى الأهلي بالتعاقد مع البرازيلي الواعد ألكساندر من فلومينينسي واستغنى عن آلان سانت-ماكسيمين الذي انتقل على سبيل الإعارة إلى فنربخشة التركي لينضم لفريق المدرب جوزيه مورينيو.

وكاد الأهلي أن يحظى ببداية مظفرة للموسم، لولا استقباله لهدف قرب النهاية ليتعادل مع الهلال قبل خسارة فرصة بلوغ نهائي كأس السوبر المحلية بركلات الترجيح.

ولا ينوي القادسية أن يمر مرور الكرام على الدوري بعدما أجرى النادي المملوك لشركة أرامكو صفقات كبرى كان أبرزها المدافع ناتشو فرنانديز قائد ريال مدريد وبيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم برشلونة وأرسنال السابق وكوين كاستيلز حارس بلجيكا بقيادة المدرب الإسباني ميتشيل.

ويأمل القادسية، الثالث موسم 1980-1981 وهو أفضل مركز له على الإطلاق، في الحصول على ترتيب متقدم. ولم يبلغ القادسية المربع الذهبي للدوري منذ موسم 2002-2003.

الاتفاق للحفاظ على مكانة بين الخمسة الأوائل

وسيدخل الاتفاق بقيادة المدرب ستيفن جيرارد الموسم الجديد مكتفيا بالتعاقد مع الحارس ماريك روداك قادما من فولهام راغبا على الأقل في الحفاظ على المركز السادس الذي حققه الموسم الماضي.

وعلى الرغم من تأهله لدوري أبطال آسيا 2، فلم يجرِ التعاون -آخر أضلاع المربع الذهبي- أي صفقات بعدما استعان بالمدرب رودولفو أروابارينا.

ووضع الشباب تركيزه على تدعيم خط الهجوم مع معاناته التهديفية في الموسم الماضي، وتعاقد مع الهداف عبد الرزاق حمد الله في صفقة انتقال مجانية بعد رحيله عن الاتحاد وظفر بخدمات الإيطالي جياكومو بونافينتورا.

أبرز مواجهات الجولة الأولى بالدوري السعودي (توقيت مكة المكرمة):

الخميس 22 أغسطس/آب

21:00: النصر x الرائد (ملعب الأول بارك)

الجمعة 23 أغسطس/آب

21:00: الأهلي x العروبة (ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، الجوهرة المشعة)

21:00: القادسية x الفتح (ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، الراكة)

السبت 24 أغسطس/آب