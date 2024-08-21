برشلونة يطارد نجم ميلان ردا على صفقة مبابي

لا يزال برشلونة يحاول التعاقد مع جناح أيسر هذا الصيف بعد فشل صفقة نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو، وخروجه من صفقة لويس دياز نجم ليفربول.

وقالت عدة مصادر في إسبانيا إن برشلونة كان على اتصال مع خورخي مينديز وكيل البرتغالي رافائيل لياو مهاجم ميلان بشأن إقناعه بالانضمام للنادي الكتالوني.

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ويأمل البارسا في استغلال علاقته القوية بالبرتغالي لإيجاد حل لضم اللاعب.

وأشار برنامج "الشيرينغيتو" إلى أن البرتغالي سيكون عاملا رئيسيا في أي مفاوضات، وأنه يمكن الاتفاق على صفقة بقيمة 90 مليون يورو، وأن وجود مينديز يفتح الباب أمام برشلونة لضمه وأن لياو منفتح على هذه الخطوة".

ولكن هذه الأخبار لا تتوافق مع المعلومات الواردة من إيطاليا، حيث قيل إن ميلان لن يقبل سوى بدفع الشرط الجزائي لتسريح لياو والبالغ 175 مليون يورو.

لماذا لياو؟

وتحدثت مصادر إعلامية عن أن رغبة المدير الرياضي ديكو في التحرك، وأوضحوا أن السبب وراء اهتمامهم بلياو(25 عاما) لا يرجع بشكل صارم إلى احتياجات الفريق.

وكما كان الحال مع نيكو ويليامز، يحرص الرئيس خوان لابورتا على التعاقد مع نجم هذا الصيف لإثارة الجماهير، وضمان تأمين حضورها بكثافة في ملعبي "مونتجويك" ثم "كامب نو".

وباعتبار إشعاع اسم لياو، يرى مسؤولو برشلونة أن التعاقد معه يقدم إضافة كبيرة للنادي ويعد بمثابة رد فعل على توقيع ريال مدريد مع كيليان مبابي.

وانضم لياو إلى ميلان في صيف 2019 قادما من ليل الفرنسي مقابل 49.5 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك الجناح البرتغالي في 211 مباراة مع "الروسونيري" بمختلف المسابقات، سجل خلالها 58 هدفا وقدّم 50 تمريرة حاسمة.