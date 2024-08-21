موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يتواجه النصر مع الرائد، الخميس 22 أغسطس/آب، على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الافتتاحية من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم (دوري روشن) 2024-2025.

وفي بداية الموسم الجديد، يأمل كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنافسة بقوة على لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ موسم 2018-2019.

ويرغب النجم البرتغالي في إضافة اللقب إلى ألقاب الدوري التي حققها في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا.

وفي سوق الانتقالات الصيفي، اكتفى النصر بالتعاقد مع الحارس بينتو، مع استعادة المهاجم تاليسكا بعد تعرضه لإصابة جعلته يغيب منذ فبراير/شباط.

وفي المقابل، يتطلع الرائد الملقب بـ"القاري" لتحقيق موسم مختلف عن بقية المواسم السابقة.

موعد مباراة النصر والرائد في الدوري السعودي 2024-2025

تقام مباراة النصر والرائد في دوري روشن السعودي 2024-2025، الخميس 22 أغسطس/آب 2024، على ملعب الأول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة الساعة التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد في الدوري السعودي

تبث مباراة النصر والرائد عبر مجموعة قنوات "إس إس سي" سبورتس السعودية، وسينقل البث المباشر عبر SSC 1 HD، بتعليق الإماراتي فارس عوض.

كما يمكن متابعة التغطية المباشرة لأبرز وأهم أحداث المباراة عبر موقع الجزيرة نت.