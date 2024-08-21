أسباب ارتداء لاعبي ريال مدريد مجددا لأقنعة "بينتوس"

خاض لاعبو ريال مدريد، تدريباتهم -صباح الأربعاء- في مركز تدريب الفالديبيباس وهم يرتدون أقنعة تغطي الفم والأنف.

ومثل بقية لاعبي الفريق، شارك كيليان مبابي في التدريبات الصارمة مرتديا قناعا مرة أخرى ولكن هذه المرة، لم يستخدمه لحماية أنفه مثلما فعل في يورو 2024.

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وارتدى كل لاعب أثناء أداء تمارين عالية الكثافة جهازا أزرق اللون على وجهه، يغطي أنفه وفمه بالكامل، ويطلق على هذا القناع اسم "كوسماد كي 5".

اختبار بينتوس يتكرر كل موسم

مثل المواسم الماضية، أجرى أنطونيو بينتوس، المدرب البدني الشهير للفريق الأول، هذه الجلسة التجريبية في بداية الموسم، بعد المباراة الأولى في الدوري الإسباني ضد مايوركا.

وأوضح بينتوس خلال الاستخدام الأحدث للاختبارات قائلا "إنه تقييم للياقة اللاعب في هذه المرحلة من الموسم. ويستخدم القناع لقياس الأكسجين الذي يصل إلى الرئتين، وثاني أكسيد الكربون الذي يتم إخراجه عبر الزفير".

وقال مدرب اللياقة البدنية الإيطالي "باستخدام البرمجيات، يمكننا بعد ذلك تحديد ما إذا كان اللاعب يحتاج إلى مزيد من العمل على المسافات الطويلة، أو على المسافات القصيرة، أو ما إذا كان جيدًا".

وأضاف بينتوس الذي عاد إلى ريال مدريد لمدة 3 سنوات، بعد فترة أولى بين 2016 و2019، "اللاعبون لا يحبون ذلك كثيرا، لأنه صعب للغاية.. اختبارات صباح الأربعاء على اللاعبين ستسمح لموظفي مدريد بتكييف تدريب كل لاعب لاحقا".

هذا الموسم، يمكن لريال مدريد أن يلعب أكثر من 70 مباراة في المنافسات الرسمية. وسيواجه يوم الأحد ضيفه بلد الوليد في ثاني أيام الدوري الإسباني. وستكون المباراة العرض الأول الكبير لكيليان مبابي في البرنابيو بقميص مدريد.