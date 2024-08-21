عدد المشتركين تجاوز المليون في ساعات.. رونالدو يطلق قناته على يوتيوب

أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي -اليوم الأربعاء- إطلاق قناته الرسمية على منصة "يوتيوب" لعرض أبرز لقطات حياته داخل الملعب وخارجه.

وتضمنت قناة رونالدو الجديدة على يوتيوب 18 مقطع فيديو فيما تجاوز عدد المشتركين في القناة أكثر من مليون ونصف المليون بعد ساعات من إطلاقها.

وتأتي خطوة "الدون" عقب إطلاق علامته التجارية للملابس الداخلية والعطور.

ويعتبر "صاروخ ماديرا" من أكثر اللاعبين متابعة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة على تطبيق إنستغرام، بـ636 مليون متابع، متفوقا على نظيره الأرجنتيني ليونيل ميسي، (504 ملايين متابع).

ونشر رونالدو مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "إكس" قائلا "انتهى الانتظار" وصلت قناتي.