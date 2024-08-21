الأمور تغيّرت.. لقب "البوندسليغا" لم يعد محسوما لبايرن ميونخ

لم يعد فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم المرشح الأبرز الوحيد لنيل لقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في الموسم الجديد.

وعكس السنوات السابقة، تتوقع غالبية أندية البوندسليغا منافسة مفتوحة للتتويج باللقب، وذلك وفقا لاستطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء الألمانية.

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وبعد أن توج بايرن ميونخ بلقب الدوري 11 مرة متتالية، تغيرت الأمور في الموسم الماضي وظفر باير ليفركوزن بلقب الدوري، دون أي خسارة.

هذا الأمر أدى لتغيير الاعتقادات وأشعل الحماس انتظارا لانطلاق منافسات الموسم الجديد، الذي يبدأ بعد غد الجمعة، عندما يلتقي ليفركوزن مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ.

وقال المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند لارس ريكين "ربما نمتلك حاليا الدوري الأكثر إثارة في أوروبا".

ورغم أن معظم المدربين والمديرين الرياضيين، الذين شاركوا في الاستطلاع يرون أن بايرن ما زال يعد المرشح الأبرز لنيل اللقب، فهم يواجهون منافسة في هذا التصنيف.

وقال رالف مدرب فولفسبورغ هاسنهوتل "أعتقد أن باير ليفركوزن سينجح في الدفاع عن لقبه. الفريق الذي يدربه تشابي ألونسو يظهر قوة وطاقة مذهلين في الملعب".

ورغم أن ليفركوزن أنهى الموسم في صدارة الترتيب بفارق 18 نقطة أمام بايرن ميونخ، صاحب المركز الثالث، ما زالت الأغلبية تعتقد أن توازن القوى القديم سيعود.

وقال مدرب ماينز بو هنريكسين "بايرن ميونخ سيكون لديه دافع كبير لعدم تفويت التتويج باللقب مرتين على التوالي".