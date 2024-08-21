قبل نزال تايسون وجيك بول.. هؤلاء أقوى الملاكمين في التاريخ

لرياضة الملاكمة تاريخ غني وعريق، أنتج عددا من الأساطير والملاكمين المذهلين على مر السنين مما يجعل تصنيف الأقوى بينهم مهمة معقدة.

وعندما يتعلق الأمر بأقوى الملاكمين على مر العصور، فإن مايك تايسون هو الاسم الأول الذي يتبادر إلى الذهن. ولكنه من الغريب أنه عندما صنفت مجلة "رينغ" أفضل الملاكمين على مر العصور، جاء أصغر بطل عالمي للوزن الثقيل في المرتبة الـ13 فقط.

ويستعد أسطورة الملاكمة تايسون لنزاله ضد جيك بول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن عقد الملاكمان مؤتمرا صحفيا مشتركا في نيويورك الأحد.

وكان من المقرر في الأصل أن تُقام المباراة في 20 يوليو/تموز الماضي، لكنها تأجلت بعد إصابة بطل الوزن الثقيل السابق تايسون (58 عاما) بقرحة في المعدة، مما أجبره على الحصول على بعض الوقت للراحة.

أما الملاكمون الـ12 الذين احتلوا مركزا أعلى من "مايك الحديدي" فهم الأكثر تتويجا بالأحزمة والألقاب في تاريخ الفن النبيل.

وأحرز الأميركي جورج فورمان، لقب بطل العالم للوزن الثقيل في سن الـ46 عاما، فيما حسم الأميركي آرتشي مور 132 نزالا بالضربة القاضية.

أقوى 12 ملاكما في العالم على الإطلاق:

12- الأميركي سوني ليستون: 39 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 50 انتصارا مقابل 4 هزائم).

11- الأميركي روكي مارسيانو: 43 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 49 انتصارا 49-0).

10- البورتوريكي ويلفريدو غوميز: 42 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 44 انتصارا مقابل 3 هزائم وتعادل واحد).

9- المكسيكي روبن أوليفاريس: 79 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 89 انتصارا مقابل 13 هزيمة و3 تعادلات).

8- الأميركي جوليان جاكسون: 49 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 55 انتصارا مقابل 6 هزائم).

7- الأميركي شوغر راي روبنسون: 109 انتصارات بالضربة القاضية (السجل: 174 انتصارا مقابل 19 هزيمة و6 تعادلات).

6- الأميركي إيرني شيفرز: 70 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 76 انتصارا مقابل 14 هزيمة وتعادل واحد).

5- الأميركي جورج فورمان: 68 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 76 انتصارا مقابل 5 هزائم).

4- الأميركي جاك ديمبسي: 43 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 53 انتصارا مقابل 6 هزائم و8 تعادلات).

3- الأميركي ساندي سادلر: 104 انتصارات بالضربة القاضية (السجل: 145 انتصارا مقابل 16 هزيمة وتعادلين).

2- الأميركي آرتشي مور: 132 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 186 انتصارا مقابل 23 هزيمة و10 تعادلات).

1- الأميركي جو لويس: 52 فوزا بالضربة القاضية (السجل: 66 انتصارا مقابل 3 هزائم).