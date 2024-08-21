أبرز انتقالات الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي

تسابق الأندية الأوروبية لكرة القدم الزمن في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفي، لتعزيز صفوفها بإبرام الصفقات مع أبرز اللاعبين في الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ونجحت بعض الأندية في عقد صفقات كبرى، بينما تسعى أخرى لخطف المواهب من داخل أوروبا أو خارجها. وينتهي الميركاتو الصيفي يوم 30 أغسطس/آب الجاري.

وهذه أبرز الصفقات قبل أيام قليلة من غلق الميركاتو الصيفي:

جواو فيليكس (تشلسي الإنجليزي)

عاد البرتغالي فيلكيس إلى تشلسي قادما من أتلتيكو مدريد بعقد لمدة 7 أعوام، ولم يُكشف عن قيمة الصفقة، لكن وفقا لوسائل إعلامية متخصصة قد تصل إلى 53 مليون يورو.

كونور غالاغر (أتلتيكو مدريد الإسباني)

ضمّ أتلتيكو مدريد الإسباني لاعب الوسط الإنجليزي كونور غالاغر من تشلسي في صفقة تمتد إلى 5 أعوام. وقدرت وسائل الإعلام قيمة الصفقة بـ42 مليون يورو.

وتعاقد أتلتيكو مع الأرجنتيني خوليان ألفاريز من مانشستر سيتي الإنجليزي، روبان لو نورمان من ريال سوسييداد، والنرويجي ألكسندر سورلوث من فياريال.

الألماني إلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي)

يستعد غوندوغان للعودة إلى مانشستر سيتي، الذي حقق معه الثلاثية عام 2023، بعد عام واحد قضاه اللاعب في برشلونة، وفقا لتقارير صحفية في بريطانيا وإسبانيا.

وأشارت التقارير إلى أن غوندوغان وقع عقدا لمدة موسم واحد مع مانشستر، يتضمن خيار تمديده لموسم آخر حتى عام 2026.

ومن المقرر أن يصل غوندوغان (33 عاما) بصفقة انتقال حر رغم أن عقده مع برشلونة ممتد لصيف 2026، وتردد أن اللاعب تنازل عن راتبه في برشلونة من أجل تسهيل صفقة انتقاله.

دانييلي روغاني (أياكس الهولندي)

انتقل المدافع الإيطالي دانييلي روغاني من يوفنتوس إلى أياكس أمستردام الهولندي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأمضى ابن الـ30 عاما طيلة مسيرته الاحترافية مع يوفنتوس الذي منحه بدايته في الدوري الإيطالي 2015-2016 خلال مشوار دافع فيه عن ألوان إمبولي ورين الفرنسي وكالياري على سبيل الإعارة.

البرازيلي ديفيد نيريس (نابولي الإيطالي)

تعاقد نابولي مع الجناح الأيمن البرازيلي ديفيد نيريس قادما من بنفيكا البرتغالي، حسب ما أعلن نادي جنوب إيطاليا الأربعاء.

ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة أو مدتها، لكنّ الصحافة الإيطالية ذكرت أنّ نابولي أنفق 30 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.

لعب نيريس (27 عاما) مع بنفيكا لموسمين متتاليين، وخاض معه 83 مباراة (17 هدفا)، بعدما كان أمضى 6 مواسم في صفوف أياكس أمستردام الهولندي الذي كان ظهوره الأول معه عام 2017.

وهذه الصفقة الرابعة لنابولي بعد أليساندرو بونجورنو والإسباني رافايل مارين والظهير الأيسر ليوناردو سبينازولا.

الفرنسي جورجينيو روتير (برايتون الإنجليزي)

تعاقد برايتون مع المهاجم الشاب الفرنسي جورجينيو روتير قادما من ليدز، مقابل صفقة قياسية للنادي بلغت 51 مليون دولار، وفقا للتقارير.

ووافق روتير (22 عاما) على عقد لمدة 5 أعوام مع برايتون الذي يقوده المدرب الألماني فابيان هورتسيلر.

سجّل اللاعب 8 أهداف وصنع 16 تمريرة حاسمة مع ليدز في دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) في الموسم الماضي بعد انضمامه إليه قادما من هوفنهايم الألماني في يناير/كانون الثاني 2023.

ويُعد روتير الصفقة السابعة لبرايتون في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك بعد يومين فقط من الفوز الافتتاحي في الدوري على إيفرتون 3-0 في غوديسون بارك.