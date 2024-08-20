فرنسا تحمي البعثة الأولمبية الإسرائيلية بقوات النخبة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين اليوم الثلاثاء أنه سيتم نشر حوالي 25 ألف رجل شرطة كل يوم في العاصمة باريس والمدن الأخرى تزامنا مع دورة الألعاب البارالمبية، وأن البعثة الإسرائيلية سيتم حمايتها على مدار الساعة من قبل نخبة من رجال الشرطة تماشيا مع الانتشار الأمني الذي جرى تطبيقه خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

وتقام دورة الألعاب البارالمبية خلال الفترة بين 28 أغسطس/آب والثامن من سبتمبر/أيلول في باريس ومدن قريبة من العاصمة.

وقال دارمانين اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي إن السلطات لم تتلق أي تهديدات إرهابية تخص الدورة البارالمبية.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي إلى أن البعثة الإسرائيلية المكونة من 27 فردا سيتم حمايتها على مدار الساعة من قبل نخبة من رجال الشرطة، مثلما حدث خلال الأولمبياد وسط تصاعد الأزمة بسبب الحرب الدائرة في غزة، والتهديدات باتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وتشن إسرائيل بدعم أميركي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 133 ألف شهيد وجريح فلسطيني -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ويشارك 4400 رياضي في الدورة البارالمبية في 19 موقعا، مقارنة بمشاركة 10 آلاف و500 رياضي في الأولمبياد في 41 موقعا.