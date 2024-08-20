الهلال السعودي يودع مهاجمه البرازيلي ميشايل

‬أعلن نادي الهلال بطل الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم رحيل مهاجمه البرازيلي ميشايل ديلجادو عن الفريق اليوم الثلاثاء.

وكتب العملاق السعودي على منصة إكس "شكرا ميشايل"، معلنا انتهاء مسيرة اللاعب (28 عاما) مع الفريق بعد أكثر من عامين فاز خلالهما بستة ألقاب.

كان ميشايل، الذي ربطته تقارير باحتمال العودة لناديه السابق فلامنغو، قد ودّع جماهير الهلال يوم السبت الماضي بعد الفوز على النصر والتتويج بكأس السوبر السعودية.

ونشر ميشايل صورة له على إنستغرام وأرفقها بتعليق "الرقصة الأخيرة".