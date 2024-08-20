تأجيل انطلاق الدوري التونسي لكرة القدم

أعلنت الهيئة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتسيير شؤون الاتحاد التونسي للعبة اليوم الثلاثاء تأجيل انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز إلى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.

وكان الاتحاد التونسي للعبة قد أعلن في يوليو/تموز الماضي انطلاق الموسم الجديد 2024-2025 في منتصف شهر أغسطس/آب الجاري، على أن ينتهي في مايو/أيار القادم مع تغيير النظام لكي يكون من مجموعة واحدة.

لكن الاتحاد المحلي أعلن اليوم الثلاثاء عبر صفحته على فيسبوك تأجيل انطلاق الموسم الجديد لنحو أسبوعين.

وأضاف في بيان "بعد أن تعذر تأمين انطلاقة بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم الرياضي 2024-2025 يومي 17 و18 أغسطس/ آب 2024 مثلما تم الإعلان عنه يوم 11 يوليو/تموز 2024، قررت الهيئة المكلفة من الاتحاد الدولي بتسيير شؤون الجامعة التونسية لكرة القدم في اجتماعها اليوم الثلاثاء 20 أغسطس/آب 2024 تحديد يومي 31 أغسطس/آب وأول سبتمبر/أيلول 2024 موعدا جديدا لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الأولى للموسم".

وتابع بيان الاتحاد التونسي أن القرار جاء "بعد التشاور مع الإدارة الفنية الوطنية والإطار الفني للمنتخب الوطني للأكابر (المنتخب الأول)".

وكان الدوري التونسي يقام من مجموعتين على مدى المواسم السابقة بمشاركة 14 فريقا، قبل زيادة عدد الفرق المشاركة في الموسم المقبل إلى 16 فريقا.

وفاز الترجي بالدوري في الموسم الماضي ليسترد اللقب بعد خسارته لصالح النجم الساحلي في موسم 2022-2023.