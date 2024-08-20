حبس مسؤولين سابقين في الاتحاد الصيني لكرة القدم بتهمة الرشوة

قالت محطة التلفزيون الصينية الرسمية (سي سي تي في) اليوم الثلاثاء إن حكما صدر على هوانغ سونغ المدير السابق للجنة المسابقات في الاتحاد الصيني لكرة القدم بالسجن 7 سنوات بتهمة تلقي رشاوى.

وذكرت المحطة أن المحكمة فرضت أيضا غرامة قدرها 600 ألف يوان (84 ألف دولار) على هوانغ.

وأضافت المحطة ذاتها أنه في حكم قضائي آخر، حُكم على عضو اللجنة التنفيذية السابق لاتحاد كرة القدم جو جيانمينغ بتهمة الرشوة.

وحُكم على جو بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يوان.

وعانت الرياضة منذ فترة طويلة من الفساد، والذي ألقى عليه المشجعون اللوم في الأداء الضعيف المستمر للمنتخب الوطني.

وأمس الاثنين، حُكم على نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم سابقا بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة قبول الرشوة.