جواو كانسيلو تحت رادار الهلال السعودي

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الهلال السعودي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق مانشستر سيتي بطل البريميرليغ والذي كان معارا لبرشلونة.

ويبحث الهلال عن تعزيزات مهمة في خط الدفاع، ويعتبر كانسيلو ضمن قائمة تضم العديد من لاعبي كرة القدم الأوروبيين البارزين مثل زميله كايل ووكر.

ولا يتبقى سوى أقل من أسبوعين على نهاية فترة الانتقالات الصيفية، ويرتبط كانسيلو بعقد مع مانشستر سيتي حتى صيف 2027.

وينبع اهتمام الهلال بالظهير الأيمن من الحاجة إلى إيجاد بديل لسعود عبد الحميد، الذي نال اهتمام بعض الأندية الأوروبية ومنها ريمس الفرنسي وروما الإيطالي.

وسبق لروما أن قدم عرضًا رسميا لعبد الحميد، مما دفع الهلال للبحث عن بدائل رفيعة المستوى في السوق الدولية.

وكان كانسيلو معارًا لبرشلونة الموسم الماضي وكان أداؤه غير منتظم. كما كان مستقبله في المنتخب الإنجليزي ليس واضحا تماما.

ومنذ نهاية الموسم الماضي والتقارير الصحفية تشير إلى رغبة برشلونة في تمديد استعارة كانسيلو، أو الحصول عليه بشكل نهائي، لكن مشاكل البارسا المالية تحول دون ذلك.

ويسعى برشلونة لاستعادة كانسيلو من جديد بشرط التوصل لاتفاق مالي مع مانشستر سيتي على تفاصيل الصفقة.

باب السيتي مفتوح أمامه

ورغم أن بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي لم يُظهر حماسًا كبيرا للاعب في الفترة الماضية، فإنه ترك الباب مفتوحًا لاستمراريته.

وقال غوارديولا "ما سيحدث يعتمد على وكلائه والنادي. في النهاية، إذا كان عليه البقاء، فسنعامله مثل جميع اللاعبين الآخرين باحترام، وسنحاول الاستفادة من الصفات الهائلة التي يتمتع بها".