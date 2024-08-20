64 جنسية مختلفة في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025

يظل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم -أقوى دوري في العالم- وجهة لأبرز اللاعبين وموطنا لأفضل النجوم من كل قارة، لذلك تجد الجنسيات تتزايد كل عام ضمن أندية البريميرليغ.

ونشرموقع "ترانسفير ماركت" المختص في اقتصاد كرة القدم، قائمة الأندية التي تضم أكبر عدد من الجنسيات في تشكيلتها خلال الموسم الحالي الذي انطلقت منافساته الجمعة الماضي بمواجهة مانشستر يونايتد وفولهام 1-0.

وتصدرت البرازيل قائمة البلدان التي تملك أكثر لاعبين في البريميرليغ هذا الموسم، بـ31 لاعبا، تليها البرتغال بـ 25 لاعبا، وفرنسا 23 لاعبا ثم هولندا 21 لاعبا.

ويشتهر نادي برايتون بتعاقداته مع المواهب الكروية من مختلف القارات لذلك ليس غريبا أن يضم أكبر عدد من الجنسيات في الدوري الممتاز مع 21 دولة ممثلة في تشكيلة الفريق الأول.

ويحتل بورنموث المركز الثاني مع 19 جنسية مختلفة في فريقه ووولفرهامبتون في المركز الثالث بينما ظهر ليفربول أول ناد "الستة الكبار" في المركز الرابع بالاشتراك مع برينتفورد.

وهذه قائمة الأندية التي تضم أكبر عدد من الجنسيات:

برايتون: 21 جنسية.

بورنموث: 19 جنسية.

وولفرهامبتون: 18 جنسية.

برينتفورد: 17 جنسية.

ليفربول: 17 جنسية.

وست هام: 16 جنسية.

نوتنغهام فوريست: 16 جنسية.

توتنهام: 16 جنسية.

تشلسي: 16 جنسية.

مانشستر يونايتد: 16 جنسية.

أرسنال: 15 جنسية.

نيوكاسل: 14 جنسية.

ليستر سيتي: 14 جنسية.

فولهام: 14 جنسية.

أستون فيلا: 14 جنسية.

ساوثهامبتون: 13 جنسية.

مانشستر سيتي: 12 جنسية.

كريستال بالاس: 11 جنسية.

إيبسويتش تاون: 10 جنسيات.

إيفرتون: 9 جنسيات.

64 جنسية مختلفة في البريميرليغ

توجد 64 جنسية في الدوري الإنجليزي الممتاز وهي على النحو التالي: