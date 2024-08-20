يمتلك قصرين ويعيش في شقة.. قصة غريبة عن ووكر نجم مان سيتي

اضطر الإنجليزي كايل ووكر لاعب مانشستر سيتي للعيش في مبنى سكني على الرغم من امتلاكه لقصرين فخمين بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أن نجم سيتي ومنتخب إنجلترا ينام في شقة بمجمع سيتي سويتس التابع للنادي على الرغم من أنه يمتلك قصرين تبلغ قيمتهما 4.9 ملايين يورو، في حين تقدر ثروته بنحو 31.65 مليون يورو.

وقال مصدر "لقد كان يقيم في إحدى الشقق المملوكة للنادي لأنه ليس لديه مكان آخر يذهب إليه. لقد اعتقد أن آني كيلنر ستعيده بعد أن تشاركا العطلات العائلية، لكنها لم توافق على ذلك".

ويعيش ووكر حياة خاصة مليئة بالفوضى بعد أن منعته زوجته السابقة كيلنر من العودة إلى قصره في تشيشير بعد الكشف عن إنجابه لطفل ثانٍ من عشيقته السابقة لورين غودمان، التي تعيش في القصر الثاني.

ويأمل ووكر العودة للعيش مع كيلنر وأطفاله الأربعة لكنها ترفض ذلك، وقال مصدر للصحيفة "أراد نقل بعض أغراضه داخل القصر لكنها منعته أيضا. ما زالا يحاولان حل الأمور".

وفي مقابلة حصرية سابقة مع "ذا صن"، اعتذر كايل علنا لزوجته المنفصلة عنه، وتحدث عن رغبته في إنقاذ الزواج ووصف آني بأنها "رفيقة روحه".

وكان ووكر البالغ 34 عاما شارك في مباراة فوز السيتي على تشلسي بهدفين نظيفين في بداية حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.