طرد لاعب من مايوركا وضربتا جزاء.. ريال مدريد ينتقد التحكيم بالجولة الأولى في الليغا

مقطع فيديو من 3 دقائق نشرته قناة نادي ريال مدريد الرسمية، فنّد -من وجهة نظرها- الأخطاء التحكيمية "الجسيمة" التي ارتكبها الحكمان الرئيسي سيزار سوتوغرادو و"الفار" خافيير إغليسياس فيلانوفا في التعادل المخيّب مع مضيفه ريال مايوركا 1-1 في الجولة الأولى من الدوري الإسباني بكرة القدم.

ووجهت القناة، انتقادات حادة للحكمين سوتوغراد وفيلانوفا واعتبرت أنهما تغاضيا عن ركلتي جزاء "صحيحتين" وحالة طرد "واضحة".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🎥— مترجم | تقرير قناة ريال مدريد عن الفضيحة التحكيمية للحكم سيزار سوتوجرادو في الجولة الأولى من الليغا. – تجاهل أكثر من حالة طرد

– ضربتي جزاء لم تحتسب لريال مدريد ! والمزيد. استمتع .. شاهد .. انشر الفضيحة 🔥 pic.twitter.com/jzPUQ6t5aB — محمود مجيد (@MMajeedX) August 19, 2024

وتاليا الحالات التحكيمية التي وردت في مقطع القناة:

الدقيقة الـ5: ارتكب كوستا لاعب مايوركا خطأ عنيفا على البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الملكي وكان يجب على الحكم -بحسب تقرير قناة الريال- أن يحصل كوستا بسبب التدخل القاسي على بطاقة صفراء على الأقل، ولكن الحكم "أمر باستمرار اللعب فهو لم يحتسب خطأ ولم ينذر كوستا".

ارتكب كوستا لاعب مايوركا خطأ عنيفا على البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الملكي وكان يجب على الحكم -بحسب تقرير قناة الريال- أن يحصل كوستا بسبب التدخل القاسي على بطاقة صفراء على الأقل، ولكن الحكم "أمر باستمرار اللعب فهو لم يحتسب خطأ ولم ينذر كوستا". الدقيقة الـ6: اقتحم مبابي منطقة جزاء مايوركا ليمسكه أحد مدافعي الأخير ثم يدفعه بعيدا، فالخطأ "بدأ خارج منطقة الجزاء وانتهى بداخلها، وطرح لاعب مايوركا، مبابي أرضا عبر الإمساك بذراعه. والحكم لم يحتسب لا ركلة جزاء ولا حتى خطأ".

اقتحم مبابي منطقة جزاء مايوركا ليمسكه أحد مدافعي الأخير ثم يدفعه بعيدا، فالخطأ "بدأ خارج منطقة الجزاء وانتهى بداخلها، وطرح لاعب مايوركا، مبابي أرضا عبر الإمساك بذراعه. والحكم لم يحتسب لا ركلة جزاء ولا حتى خطأ". الدقيقة الـ10: فينيسيوس يطلب دعم ومساندة جماهير الريال من المدرجات، فسارع الحكم إلى توبيخه والطلب منه عدم تكرار هذه الفعلة. ليطلب فينيسيوس من الحكم -كما ينص القانون- التحدث مع كاربخال لأنه قائد الفريق ولكن الحكم واصل توبيخ "فيني".

فينيسيوس يطلب دعم ومساندة جماهير الريال من المدرجات، فسارع الحكم إلى توبيخه والطلب منه عدم تكرار هذه الفعلة. ليطلب فينيسيوس من الحكم -كما ينص القانون- التحدث مع كاربخال لأنه قائد الفريق ولكن الحكم واصل توبيخ "فيني". الدقيقة الـ24: مافيو لاعب مايوركا يركل فينيسيوس بشكل متكرر، والحكم لا يطلق صفارته لإيقاف لاعب مايوركا، وحتى حين سقط الدولي البرازيلي على الأرض لم يمنحه الحكم أي خطأ.

مافيو لاعب مايوركا يركل فينيسيوس بشكل متكرر، والحكم لا يطلق صفارته لإيقاف لاعب مايوركا، وحتى حين سقط الدولي البرازيلي على الأرض لم يمنحه الحكم أي خطأ. نهاية الشوط الأول: مافيو يركل فيني على ربلة الساق دون أن يلمس الكرة وكان يمكن أن يطرده الحكم ولكن اكتفى بالبطاقة الصفراء. ولم ينبه الحكم فيلانوفا في غرفة "الفار"، حكم الساحة لمراجعة اللقطة التي كانت من المحتمل أن تؤدي إلى طرد مافيو. وحتى من دون الطرد المباشر كان يمكن أن يحصل مافيو على بطاقتين صفراويين (خطأ مبابي في الدقيقة السادسة وخطأ فينيسيوس مع نهاية الشوط الأول)، بحسب قناة ريال مدريد.

مافيو يركل فيني على ربلة الساق دون أن يلمس الكرة وكان يمكن أن يطرده الحكم ولكن اكتفى بالبطاقة الصفراء. ولم ينبه الحكم فيلانوفا في غرفة "الفار"، حكم الساحة لمراجعة اللقطة التي كانت من المحتمل أن تؤدي إلى طرد مافيو. وحتى من دون الطرد المباشر كان يمكن أن يحصل مافيو على بطاقتين صفراويين (خطأ مبابي في الدقيقة السادسة وخطأ فينيسيوس مع نهاية الشوط الأول)، بحسب قناة ريال مدريد. الدقيقة الـ70: يرفع البرازيلي رودريغو باتجاه القائم البعيد، فيعيدها بيلينغهام داخل منطقة الجزاء وعندما كان ميليتاو قريبا من تسجيل الهدف، يمسكه أحد لاعبي مايوركا ويمنعه من القفز وتسجيل الهدف. وتابع التقرير أن "اللقطة واضحة ولا تدع مجالا للشك لأن المسك موجود، وهذه لعبة مهمة ومفصلية كانت من الممكن أن تغير نتيجة المباراة واللافت أن اللقطة لم تعد أبدا. وحكم الساحة لم يحتسب ركلة جزاء وحكم الفيديو لم ينبه الحكم الرئيسي ليشاهد الإعادة عبر الشاشة. والواضح هو أن في هذه اللقطة منع ميليتاو من فرصة هدف محقق".

يرفع البرازيلي رودريغو باتجاه القائم البعيد، فيعيدها بيلينغهام داخل منطقة الجزاء وعندما كان ميليتاو قريبا من تسجيل الهدف، يمسكه أحد لاعبي مايوركا ويمنعه من القفز وتسجيل الهدف. وتابع التقرير أن "اللقطة واضحة ولا تدع مجالا للشك لأن المسك موجود، وهذه لعبة مهمة ومفصلية كانت من الممكن أن تغير نتيجة المباراة واللافت أن اللقطة لم تعد أبدا. وحكم الساحة لم يحتسب ركلة جزاء وحكم الفيديو لم ينبه الحكم الرئيسي ليشاهد الإعادة عبر الشاشة. والواضح هو أن في هذه اللقطة منع ميليتاو من فرصة هدف محقق". الدقيقة الـ78: لم يطلق الحكم صفارته ليحتسب خطأ بعد تدخل خطير من لاعب مايوركا على الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي.

لم يطلق الحكم صفارته ليحتسب خطأ بعد تدخل خطير من لاعب مايوركا على الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي. الدقيقة الـ91: بعد عرضية من البرازيلي رودريغو، ارتطمت الكرة بيد مافيو التي كانت ممدودة والكرة غيرت اتجاهها ولكن حكم الساحة وحتى حكم الفار لم يتدخلا ويحتسبا ركلة جزاء.

وختم تقرير القناة أنه "بعد 11 خطأ ارتكبت على لاعبي ريال مدريد، لم يشهر الحكم سوى بطاقة صفراء وحيدة، رغم أنه كانت هناك أخطاء وتدخلات كانت تستحق الطرد وإشهار البطاقة الحمراء".