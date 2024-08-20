برشلونة يرغب في ضم الإيطالي كييزا "منبوذ يوفنتوس"

يسعى برشلونة إلى التعاقد مع الجناح الدولي الإيطالي فيديريكو كييزا بعد فشل ضم نيكو وليامز، المتوج مع إسبانيا بكأس أوروبا لكرة القدم، وذلك وفق ما أفادت به صحيفة سبورت الإسبانية أمس الاثنين.

وبات كييزا خارج حسابات يوفنتوس مع قدوم المدرب الجديد تياغو موتا الذي أعلن صراحة عدم الاعتماد على نجم المنتخب الإيطالي، مما ترك ابن الـ26 عاما من دون فريق مع بداية الموسم الجديد، لكنه قد يحل في برشلونة الذي لم يكلل مسعاه لضم مواطنه نيكو وليامز من أتلتيك بلباو بالتوفيق.

ورأت صحيفة سبورت أن كييزا قد يكون الخيار الأمثل بعد فشل ضم وليامز، لا سيما أنه لن يكلف النادي الكتالوني أكثر من 14 مليون يورو للحصول عليه من يوفنتوس، حيث لعب منذ 2020 بعد قدومه إلى عملاق تورينو من فيورنتينا، وذلك لأنه لا يبقى على عقده مع "السيدة العجوز" سوى عام واحد.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة مهتم جدا بكييزا، لكن تبقى هناك عقدة الراتب السنوي البالغ حاليا 6 ملايين يورو من بعد اقتطاع الضرائب، إذ يريد منه تخفيض هذا الراتب كي يتمكن من التعاقد معه.

وتفيد تقارير بأن مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين مهتمان أيضا بضم كييزا، الذي قدم عبر موكله التقارير الطبية لبرشلونة من أجل التأكيد أنه تعافى تماما من إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها قبل عامين، وذلك وفق سبورت التي أشارت إلى أن اللاعب يريد عقدا يمتد لـ3 أعوام على أقل تقدير كي يضمن الاستمرارية.

ولم يكن كييزا الخيار الأول لبرشلونة، إذ بحث أيضا ضم الفرنسي كينغسلي كومان من بايرن ميونخ الألماني والكولومبي لويس دياز من ليفربول الإنجليزي، إضافة إلى وليامز، لكن التكلفة المالية كبيرة جدا ولا تتناسب مع الميزانية والوضع المالي الدقيق للنادي، حسب سبورت.