الرشوة تطيح بمسؤولين سابقين في الاتحاد الصيني لكرة القدم

قالت محطة التلفزيون الصينية الرسمية (سي سي تي في) اليوم الثلاثاء إن حكما صدر على المدير السابق للجنة المسابقات في الاتحاد الصيني لكرة القدم هوانغ سونغ بالسجن 7 سنوات بتهمة تلقي رشاوى.

وذكرت المحطة أن المحكمة فرضت أيضا غرامة قدرها 600 ألف يوان (84 ألف دولار) على هوانغ.

وأضافت المحطة ذاتها أنه صدر حكم قضائي آخر على عضو اللجنة التنفيذية السابق لاتحاد كرة القدم جو جيانمينغ بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 400 ألف يوان بتهمة الرشوة.

وعانت الرياضة منذ فترة طويلة من الفساد، والذي ألقى المشجعون باللوم عليه في الأداء الضعيف المستمر للمنتخب الوطني.

وأمس الاثنين، حُكم على نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم سابقا بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة قبول الرشوة.