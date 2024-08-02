حالات غش موثقة في سباق المشي بأولمبياد باريس

أظهرت لقطات فيديو لسباق المشي لمسافة 20 كيلومترا رجال بأولمبياد باريس 2024 حدوث حالات غش موثقة قام بها عديد من المشاركين.

وانتشرت لقطات بالحركة البطيئة على موقع "ريديت" للسباق تظهر أقدام الرياضيين مرفوعة عن الأرض في الوقت نفسه، وهو أمر غير قانوني في هذه الرياضة.

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وفقا للقواعد، يجب تثبيت قدم واحدة على الأرض في جميع الأوقات.

Men's 20km Race walk…. The 1st event of Athletics at Paris 2024 ✴️ Vikash Singh finishes 30th – 1:22:36

✴️ Paramjeet Singh Bisht finishes 37th – 1:23:48

✴️ Akshdeep Singh pulled out of the race around 6km mark. #Athletics #Paris2024 #IndianatOlympic pic.twitter.com/svDcmbiMLF — 𝕵𝖔𝖞𝖘𝖍𝖗𝖊𝖊 𝕮𝖍𝖊𝖙𝖎𝖆 (@JoyshreeChetia) August 1, 2024

السباق تحت المراقبة

واحتل سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا مركز الصدارة في الألعاب الأولمبية في وقت سابق من هذا الصباح، وسرعان ما تبعه الجدل بمقطع انتشر على نطاق واسع على موقع ريديت.

وفقا لموقع "روليمبيكس"، فقد تم اتهام كثير من الرياضيين المشاركين في هذا الحدث بالذات في باريس بالغش طوال السباق.

ووفقا لألعاب القوى العالمية: "خلال سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا، يجب أن تكون إحدى قدمي الرياضيين ملامسة للأرض في جميع الأوقات. ويُعرف عدم القيام بذلك بمصطلح (الرفع)".

ومع ذلك، لاحظ الناس أن الرياضيين لم يتبعوا هذه القاعدة. ولم تكن لدى كثير من الرياضيين قدم واحدة ملامسة للأرض في جميع الأوقات.

ولم تُمنح أي عقوبة للمخالفين، إذ كانت الكاميرات ذات الحركة البطيئة فقط هي القادرة على التقاط الخطأ الفعلي.

لقد أحدثت اللقطات كثيرا من ردود الفعل السلبية في ما يتعلق بالرياضة. ورأى كثير من الناس أنه ينبغي ألا تكون جزءا من الألعاب الأولمبية، لأن هناك مجالا كبيرا للحصول على ميزة غير عادلة في هذه الرياضة.

يتنافس الرجال في سباق المشي لمسافة 20 كيلومترا ضمن الألعاب الأولمبية منذ عام 1956، في حين شاركت النساء لأول مرة في هذه الرياضة في أولمبياد سيدني 2000.

ورغم كونها واحدة من أكثر الرياضات شعبية في العالم، فإن المنافسين الصينيين سيطروا تاريخيا على هذا الحدث، إذ حصلوا على 4 ميداليات من أصل 6 رجال في الألعاب الأولمبية في عامي 2012 و2016.