حالات غش موثقة في سباق المشي بأولمبياد باريس

أظهرت لقطات فيديو لسباق المشي لمسافة 20 كيلومترا رجال بأولمبياد باريس 2024 حدوث حالات غش موثقة قام بها عديد من المشاركين.

وانتشرت لقطات بالحركة البطيئة على موقع "ريديت" للسباق تظهر أقدام الرياضيين مرفوعة عن الأرض في الوقت نفسه، وهو أمر غير قانوني في هذه الرياضة.

وفقا للقواعد، يجب تثبيت قدم واحدة على الأرض في جميع الأوقات.

Men's 20km Race walk…. The 1st event of Athletics at Paris 2024

✴️ Vikash Singh finishes 30th – 1:22:36

✴️ Paramjeet Singh Bisht finishes 37th – 1:23:48

✴️ Akshdeep Singh pulled out of the race around 6km mark. #Athletics #Paris2024 #IndianatOlympic pic.twitter.com/svDcmbiMLF

