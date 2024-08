ريال مدريد المحطة الأخيرة في مسيرة أنشيلوتي

يتوقع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن يكون فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، هو آخر فريق سيدربه على مستوى الأندية، ولكنه "ليس متحمسا للغاية" بشأن تدريب منتخب وطني.

ويمتد عقد المدرب الإيطالي مع ريال مدريد لعامين آخرين، ولكن ارتبط اسمه في الموسم الماضي بتولي تدريب المنتخب البرازيلي.

end of list

list 2 of 2

list 1 of 2

list of 2 items

ومع ذلك، فإن أنشيلوتي (65 عاما) ليس من أنصار فكرة التخلي عن ناد لتدريب منتخب.

وقال في المدونة الصوتية "أوبي وان" الخاصة بلاعب تشلسي السابق جون أوبي ميكيل: "فكرتي هي أن ريال مدريد سيكون آخر نادي أدربه".

🎥 BTS

The @obionepodcast on location with @MrAncelotti. 🫱🏿‍🫲🏻

📺🎧 Catch the full episode: https://t.co/nODfx3mRI2 pic.twitter.com/2X2BBGUPG7

— The Obi One Podcast (@obionepodcast) August 1, 2024