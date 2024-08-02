أولمبياد باريس: المغربي أنس الساعي يبلغ نصف نهائي 1500 متر

بلغ العَدّاء المغربي أنس الساعي -اليوم الجمعة- الدور نصف النهائي لسابق 1500 متر في منافسات العاب القوى بدورة الألعاب الأولمبية في باريس.

وحلّ الساعي رابعا بالسلسلة الأولى من الدور الأول بزمن 3:36.44 ساعات.

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ويعتبر الساعي هو العربي الوحيد المشارك في منافسات سباق 1500 متر الذي يحمل رقمه القياسي مواطنه هشام الكروج بزمن 3:26.00 ساعات منذ 14 يوليو/تموز 1998.

وحجز النرويجي جاكوب إنغيبريغستن حامل اللقب الأولمبي بطاقته إلى نصف النهائي بحلوله ثالثا في السلسلة الثالثة بزمن 3:37.04 ساعات، فيما حلّ منافسه على الذهب في باريس البريطاني جوش كير بالمركز الأول في السلسلة الأولى بأفضل توقيت له هذا الموسم وقدره 3:35.83 ساعات.

وخرج المصري مصطفى الجمل من الدور الأول لمنافسات رمي المطرقة، بحلوله في المركز الـ14 قبل الأخير (70.09 مترا).

وخرجت 5 عداءات عربيات من الدور التمهيدي لسباق 100 متر وهن القطرية شهد محمد (12.53 ثانية) التي حلّت في المركز 25 من أصل 35، والعُمانية مزون العلوي (12.58 ثانية)، والسورية أليسار يوسف (12.93 ثانية)، والإماراتية مريم الفارسي (13.26 ثانية) والموريتانية سلام بوها (13.71 ثانية).

وحجزت الأميركية شاكاري ريتشاردسون، بطلة العالم المرشحة بقوّة للذهبية، بطاقتها إلى نصف النهائي بسهولة، والحال ذاتها بالنسبة إلى منافستها الأسطورة الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس.

في ظهورها الأولمبي الأول، سيطرت ريتشاردسون البالغة من العمر 24 عامًا على السلسلة الأولى من تصفيات الدور الأول وعبرت خط النهاية بزمن 10.94 ثوان.

وحلت فرايزر-برايس ثانية في السلسلة الثامنة بزمن 10.92 ثوان خلف العاجية ماري-جوزيه تا لو-سميث (10.87 ثوان).