مقتل طفل طعنا في أحد ملاعب إسبانيا

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عاما مصرعه طعنا حتى الموت على يد مقنّع في ملعب كرة قدم بالأراضي الإسبانية، اليوم الأحد.

ووقعت المأساة في بلدة "موكيخون" وسط البلاد عندما كان الضحية على حافة الميدان عندما تعرض للهجوم.

ووفق "ماركا" كان العديد من الأطفال يمارسون الرياضة على أرض ملعب "أنجيل تارديو" بمقاطعة توليدو، قبل أن يدخل شخص ملثم منطقة اللعب ويطعن الطفل كما ذكرت الصحيفة.

وعلى الرغم من تدخل خدمات الطوارئ ومروحية لإجلائه، توفي الضحية متأثرا بجراحه.

🚨Spanish police have launched a manhunt for a young man who killed an 11-year-old boy on a football pitch.

According to sources at the scene, the victim was playing with other children when a hooded person attacked him and killed him with a sharp object. The attack took place in… pic.twitter.com/zZ15Lkc2PK

— Andrew (@andraw0x) August 18, 2024