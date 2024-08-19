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مقتل طفل طعنا في أحد ملاعب إسبانيا

ملعب "أنجيل تارديو حيث قتل صباح اليوم طفل على يد رجل مقنع في اسبانيا
ملعب "أنجيل تارديو" الذي كان مسرحا للجريمة اليوم الأحد (مواقع التواصل)
19/8/2024

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عاما مصرعه طعنا حتى الموت على يد مقنّع في ملعب كرة قدم بالأراضي الإسبانية، اليوم الأحد.

ووقعت المأساة في بلدة "موكيخون" وسط البلاد عندما كان الضحية على حافة الميدان عندما تعرض للهجوم.

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ووفق "ماركا" كان العديد من الأطفال يمارسون الرياضة على أرض ملعب "أنجيل تارديو" بمقاطعة توليدو، قبل أن يدخل شخص ملثم منطقة اللعب ويطعن الطفل كما ذكرت الصحيفة.

وعلى الرغم من تدخل خدمات الطوارئ ومروحية لإجلائه، توفي الضحية متأثرا بجراحه.

الجاني في حالة فرار

وبعد طعنه الضحية الأولى، حاول الجاني مهاجمة الأولاد الآخرين، إلا أنهم لاذوا بالفرار.

وفتحت وحدة الشرطة القضائية تحقيقا، وشرع عناصرها في البحث عن الجاني، في وقت لم يعرف بعد الدافع وراء هذا العمل الغادر.

وبحسب "أي بي سي" الإسبانية، فإن الجاني هرب في سيارة، وإن الملعب مزود بكاميرات مراقبة.

المصدر : مواقع إلكترونية