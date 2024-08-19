أنشيلوتي: تعادل ريال مدريد مع مايوركا مختلف وكان يمكن أن نخسر

أعرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن عدم رضاه عن أداء فريقه في المباراة التي انتهت بتعادله مع مضيفه مايوركا 1-1 في مستهل حملة دفاعه عن لقبه بطلا للدوري الإسباني.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة "لسنا سعداء، كان بالإمكان أن نقدم أداء أفضل. لا أريد إيجاد أعذار، كان يمكن أن نكون أفضل مع شخصية أقوى. لكن على العموم نستطيع أن نتعلم كثيرا من هذه المباراة لأننا رأينا بوضوح أين يمكن أن نواجه مشكلات".

وألمح أنشيلوتي إلى الشق الدفاعي بقوله "لم نقم بعمل دفاعي جيد، واجهنا مشكلة في استعادة الكرة، الضغط على حامل الكرة في الفريق المنافس. عندما نتكلم عن الشق الدفاعي نتكلم على وجه الخصوص عن الالتزام الجماعي".

وتابع "يتعين علينا إيجاد توازن أفضل على أرضية الملعب، ومن ثم يجب أن ندافع بطريقة أفضل. الموسم الماضي كنت سعيدا ببعض التعادلات لكن تعادل اليوم كان مختلفا، كان يمكن أن نخسر المباراة".

وختم "نحن فريق هجومي، ولذا فالتوازن ضروري جدا".

وكان أنشيلوتي أشرك التشكيلة ذاتها التي أحرزت كأس السوبر الأوروبية في منتصف الأسبوع الماضي بالفوز على أتلانتا الإيطالي بهدفين دون رد في وارسو، لكن المردود لم يكن جيدا على الرغم من افتتاح التسجيل عبر البرازيلي رودريغو.