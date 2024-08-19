بيانات وتصريحات واستبعاد من القائمة.. أيام سترلينغ مع تشلسي باتت معدودة

تحوم الشكوك حول مستقبل رحيم سترلينغ مع فريق تشلسي الإنجليزي، بعدما قال المدرب الجديد للفريق إنزو ماريسكا إنه ينوي توضيح موقف الجناح الإنجليزي في الأيام المقبلة.

ولم يتواجد سترلينغ بقائمة الفريق في مباراة مانشستر سيتي، التي خسرها الفريق بثنائية نظيفة، وأصدر ممثلو اللاعب بيانا يتساءلون فيه عن أسباب القرار، في خطوة لم تسر بشكل إيجابي مع لاعبين سابقين.

وقال ماريسكا بعدها إن "كل ما يمكنني قوله إنه كان قرارا فنيا. في الأيام المقبلة سنرى الوضع ونوضحه".

وأضاف "في هذه اللحظة، كل اللاعبين هم أبناء تشلسي، إذا كانوا سيستمرون مع الفريق سنحاول إشراكهم".

وأردف "أريد رحيم سترلينغ، ولكنني أريد كل اللاعبين الذين نملكهم، ولكن ليس هناك مكان للجميع، لذلك بالنسبة لبعضهم، يتعين عليهم الرحيل".

وانضم سترلينغ لتشلسي عام 2022 قادما من مانشستر سيتي، وشارك في 81 مباراة، وسجل 19 هدفا، ويمتد عقده حتى صيف 2027.

وربما يكون سترلينغ (29 عاما) الضحية التالية في الفريق اللندني، الذي يعج باللاعبين، حيث يضم حاليا 42 لاعبا.

وقُوبل البيان الصادر عن ممثلي سترلينغ، والذي صدر قبل انطلاق المباراة، ودعا للحصول على المزيد من التوضيح بشأن مستقبله، بانتقادات شديدة.

وقال لاعب مانشستر سيتي السابق والناقد الرياضي بشبكة "سكاي سبورتس" ميكا ريتشاردز: "استبعدنا كلنا وأردنا إصدار بيانات. رحيم وفريقه يعلمون ما يفعلونه. هم يحاولون صنع ضوضاء".

وأضاف "ما يحدث مع تشلسي هو أن هناك الكثير من الضوضاء حول النادي بالفعل. الكل يتحدث عن اللاعبين، الكل يتحدث عن الملاك، هل بإمكاننا تخمين التشكيل الأساسي؟".

وأكد أن "إصدار هذا البيان قبل المباراة لم يكن جيدا. هذا لن يساعد زملاءك، ولن يساعد قضيتك في العودة للفريق".

وأضاف لاعب ليفربول ومنتخب إنجلترا الأسبق جيمي ريدناب "لم يكن مؤثرا منذ انضمامه لتشلسي، وشارك في عدة مباريات، ولم يكن جيدا بما يكفي".

وأضاف "لذلك إذا رفض المدرب الدفع بك، يجب أن تتأقلم مع هذا. لا تدع وكلاءك يفعلون ذلك، خاصة في يوم المباراة. أعتقد أن هذا هراء".