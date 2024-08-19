بينهم صلاح.. أفضل 10 لاعبين عُسر في تاريخ كرة القدم

نجوم كثر عُسر برزوا في تاريخ كرة القدم، وكانت أقدامهم اليسرى مدخلا ليكتبوا أسماءهم في تاريخ الساحرة المستديرة، وفي مقدمة هؤلاء الأسطورتان دييغو مارادونا وليونيل ميسي.

كما برع كل من المجري فيرينتس بوشكاش والمدافع الإيطالي باولو مالديني والمدافع البرازيلي روبرتو كارلوس في استخدام أقدامهم اليسرى، ليس فقط عند التسديد، وإنما كذلك عند المراوغة والتمرير.

وإضافة إلى الأساطير والنجوم العرب اخترق النجم المصري محمد صلاح قائمة الأفضل باعتباره اللاعب العربي والأفريقي الوحيد في القائمة، والذي لا يزال يسجل ويمرر ويمتع الجماهير بقدمه اليسرى الساحرة.

وهؤلاء أعظم 10 لاعبين يلعبون بالقدم اليسرى في التاريخ:

10- البلغاري خريستو ستويتشكوف (1981-2003).

9- الهولندي آريين روبن (2000-2021).

8-المصري محمد صلاح (2010- حتى الآن).

7-الروماني جورجي حاجي (1982-2001).

6- البرازيلي روبرتو ريفيلينو (1965-1981).

5- الويلزي غاريث بيل (2006-2023).

4- البرازيلي روبرتو كارلوس (1991-2016).

3- المجري فيرينتس بوشكاش (1943-1966).

2- الأرجنتيني دييغو مارادونا (1976-1997).

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (2003- حتى الآن).