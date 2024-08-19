في خطوة مفاجئة.. هنري يرحل عن تدريب المنتخب الفرنسي الأولمبي

ترك النجم السابق تييري هنري منصبه مدربا للمنتخب الفرنسي الأولمبي بعد قيادته إلى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين.

وكشف الاتحاد المحلي للعبة أن هنري بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، والذي كان مرتبطا بعقد حتى يونيو/حزيران 2025، اتخذ هذا القرار "لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة إليه".

وأضاف في بيان نقلا عن هنري قوله "أود توجيه الشكر إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة".

🚨 Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de l'Équipe de France Espoirs ! L'ancien international tricolore était lié à la FFF jusqu'en juin 2025 mais a décidé de mettre un terme à son contrat "pour des raisons qui lui sont personnelles", d'après la Fédération 😳 pic.twitter.com/O1NbfFhFrt — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 19, 2024

وأضاف "حصد الميدالية الفضية لبلادي في الألعاب الأولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي. أنا مدين جدا للاتحاد، اللاعبين، الجهاز الفني وأنصار المنتخب الذين منحنوني فرصة عيش تجربة ساحرة".

في المقابل أضاف البيان بأن ديالو "شكر تييري هنري على العمل الكبير الذي قام به على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي".

وتابع "بطبيعة الحال، نأسف لهذا القرار لأن تييري هنري نجح في بلوغ الهدف الذي وضعناه له من خلال حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما وذهبية أولمبياد لوس أنجلوس".