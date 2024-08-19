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في خطوة مفاجئة.. هنري يرحل عن تدريب المنتخب الفرنسي الأولمبي

هنري كان مرتبطا بعقد مع المنتخب الفرنسي حتى يونيو/حزيران 2025 (الفرنسية)
19/8/2024

ترك النجم السابق تييري هنري منصبه مدربا للمنتخب الفرنسي الأولمبي بعد قيادته إلى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024، كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الاثنين.

وكشف الاتحاد المحلي للعبة أن هنري بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، والذي كان مرتبطا بعقد حتى يونيو/حزيران 2025، اتخذ هذا القرار "لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة إليه".

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وأضاف في بيان نقلا عن هنري قوله "أود توجيه الشكر إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف "حصد الميدالية الفضية لبلادي في الألعاب الأولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي. أنا مدين جدا للاتحاد، اللاعبين، الجهاز الفني وأنصار المنتخب الذين منحنوني فرصة عيش تجربة ساحرة".

في المقابل أضاف البيان بأن ديالو "شكر تييري هنري على العمل الكبير الذي قام به على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي".

وتابع "بطبيعة الحال، نأسف لهذا القرار لأن تييري هنري نجح في بلوغ الهدف الذي وضعناه له من خلال حصد الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية وذلك للمرة الأولى منذ 40 عاما وذهبية أولمبياد لوس أنجلوس".

المصدر : الفرنسية