نحو مليون دولار جائزة نديم البطل الباكستاني الأولمبي

تلقى أرشد نديم الحائز على ذهبية رمي الرمح في أولمبياد باريس 2024، مكافأة مالية بلغت قيمتها 897 ألف دولار مع استمرار باكستان في الاحتفال برميته القياسية.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن تقديم 538 ألف دولار لنديم في حفل خاص لتكريم النجم الرياضي في إسلام آباد. وجاء إعلان شريف بعد ساعات من زيارة رئيسة وزراء البنجاب مريم نواز منزل نديم في قرية بمنطقة ميان شانو، وقدمت له شيكا بمبلغ 359 ألف دولار.

كما سلمته نواز مفاتيح سيارة جديدة تحمل رقم تسجيل خاص "PAK 92.97" لإحياء ذكرى رمية نديم لمسافة 92.97 مترا في باريس، وهو رقم قياسي أولمبي. كما حصل سلمان إقبال بات مدرب نديم على 18 ألف دولار.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني في أثناء الإعلان عن الجوائز المالية لنديم، الذي يعمل والده بأجر يومي، "لقد ضاعفت فرحة جميع الباكستانيين، اليوم كل باكستاني سعيد ومعنويات البلاد كلها عالية".

وأطلق نديم عنان الاحتفالات في جميع أنحاء باكستان عندما تجاوزت رميته بسهولة الرقم الأولمبي السابق البالغ 90.57 مترا والذي سجله النرويجي أندرياس ثوركيلدسن في عام 2008.

وتوج نديم بأول ميدالية ذهبية أولمبية لباكستان منذ 40 عاما عندما فاز فريق هوكي العشب للرجال في ألعاب لوس أنجلوس عام 1984.

وحضر نديم وعائلته حفل استقبال أقامه شريف، الذي أشاد بالرياضي خلال اجتماع لمجلس الوزراء. وقال شريف "لقد رفع نديم اسم باكستان عاليا بسبب عمله الشاق ليلا ونهارا وصلوات الوالدين وتدريب المدرب".

وتشتهر باكستان في الغالب بلعبة الكريكيت في عالم الرياضة حيث فازت البلاد بكأس العالم 1992.