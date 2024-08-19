تشلسي يتوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد لضم جواو فيليكس

ذكرت تقارير إعلامية -الاثنين- أن تشلسي الإنجليزي توصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد الإسباني بشأن التعاقد مع البرتغالي الدولي جواو فيليكس، وقد تشهد الصفقة عملية مقايضة يرحل بموجبها لاعب الوسط كونور غالاغر من البلوز إلى أتلتيكو.

وأفادت ذات التقارير أن تشلسي وافق على رسوم بقيمة 51 مليون دولار مع أتلتيكو لإعادة المهاجم ابن الـ24 عاما إلى "ستامفورد بريدج" بعقد يمتد حتى 2030.

وقضى فيليكس 6 أشهر على سبيل الإعارة في ستامفورد بريدج عام 2023 ثم قضى الموسم الماضي في صفوف برشلونة الإسباني.

وقد يشرع وصول فيليكس الباب أمام غالاغر (24 عاما) لإكمال انتقاله أخيرا إلى أتلتيكو بعد انهيار صفقة لاعب خط وسط إنجلترا الأسبوع الماضي عندما لم يتمكن تشلسي من الاتفاق على إبرام صفقة مهاجم أتلتيكو الشاب سامو أوموروديون (20 عاما).

🚨🔵 João Félix back to Chelsea, here we go! Deal in place with Atlético Madrid and his agent Jorge Mendes. Contract until June 2030 plus option for João, as travel and medical tests being booked for next 24/48h. Gallagher-Atléti, João-Chelsea. Exclusive story, confirmed. 🇵🇹 pic.twitter.com/OBjy7vg58V — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2024

ويتوجب على أتلتيكو بيع أوموروديون أو لاعب آخر لتمويل انتقال غالاغر الذي تدرّب بمفرده منذ عودته إلى تشلسي الأسبوع الماضي بعد التقاط صور له في إسبانيا، قبل انتقاله المقترح بقيمة 42.8 مليون دولار.

كما ورد أن تشلسي الذي استهل منافسات الدوري الممتاز بخسارة أمام مانشستر سيتي حامل اللقب في المواسم الأربعة الماضية 0-2 الأحد، تلقى عرضا من نابولي الإيطالي للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.

أمضى لوكاكو (31 عاما) نجم مانشستر يونايتد وإيفرتون، الموسم الماضي على سبيل الإعارة في روما.

وفي الوقت ذاته، أصبح مستقبل رحيم سترلينغ في تشلسي موضع شك بعدما قال المدرب الجديد الإيطالي إنزو ماريسكا إنه يخطط لتوضيح موقف الجناح الإنجليزي السابق في الأيام المقبلة. تم استبعاد سترلينغ من تشكيلة الـ"بلوز" لمواجهة سيتي وأصدر ممثلوه بيانا يشكك في القرار.