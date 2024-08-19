تايسون: جيك بول سيركض مثل اللص في الحلبة

قال أسطورة الملاكمة مايك تايسون إنه في حالة بدنية جيدة، وجاهز لنزاله ضد جيك بول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بعد أن عقد الملاكمان مؤتمرا صحفيا مشتركا في نيويورك اليوم الأحد.

وكان من المقرر في الأصل أن تُقام المباراة في 20 يوليو/تموز الماضي، لكنها تأجلت بعد إصابة بطل الوزن الثقيل السابق تايسون (58 عاما) بقرحة في المعدة، مما أجبره على الحصول على بعض الوقت للراحة.

وكان "مايك الحديدي" -الذي يمتلك سجلا يشمل 50 انتصارا، بينها 44 بالضربة القاضية، إضافة إلى 6 هزائم- أحد أكثر الملاكمين إثارة للخوف في التاريخ، لكنه لم يخض أي نزال احترافي منذ عام 2005.

وعندما سُئل عن سبب عودته إلى الحلبة بعد فترة طويلة من اعتزاله، كان رد تايسون واضحا "لأنني قادر على ذلك. من غيري يستطيع فعل ذلك؟ لدينا أحد صانعي المحتوى عبر يوتيوب يواجه أعظم ملاكم على الإطلاق".

وتابع "قد يكون على الحلبة مع أشخاص لديهم النوايا نفسها، لكن الحقيقة ليست كذلك. بمجرد أن أتمكن من الإمساك بهذا الرجل، سينتهي الأمر تماما، سيهرب. سيهرب مثل اللص".

وزعم بول، الذي تعرض لصيحات الاستهجان والهتافات من قبل الجماهير، أنه سيسيطر على تايسون بالحلبة.

وقال بول "أنا هنا لأحصل على 40 مليون دولار وأهزم أسطورة.. أنا أحب مايك وأحترمه، لكننا لن نصبح أصدقاء بعد الآن حتى 15 نوفمبر".

وعندما سُئل عما إذا كان خائفا من الحضور إلى الحلبة لمواجهة بول؟ أجاب تايسون ساخرا "أنا خائف".

ويبلغ بول، صانع المحتوى عبر يوتيوب الذي تحول إلى ملاكم، 27 عاما، وهو أصغر بنحو 31 عاما من تايسون. وقد حقق بول 10 انتصارات مقابل هزيمة واحدة في عالم الملاكمة.

وسيُبث النزال مباشرة على مستوى العالم عبر خدمة "نتفليكس"، وسيقام في ملعب "إيه.تي أند تي" الذي يتسع لـ80 ألف متفرج في "أرلينغتون" بولاية تكساس.