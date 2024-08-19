الحارس الأسطوري أوليفر كان ينعى الكرة الألمانية لسنوات قادمة

يرى حارس المرمى الأسطوري لمنتخب ألمانيا أوليفر كان أن منتخب بلاده ليس بمقدوره المنافسة على لقب كأس العالم 2026 في أميركا وكندا والمكسيك.

وقال كان في مقابلة مع مجلة "كيكر شبورتس" اليوم الاثنين "أنا متشكك" بشأن فرص ألمانيا في المنافسة على لقب مونديال 2026.

وبعد الخروج من ربع نهائي يورو 2024 في ألمانيا هذا الصيف، أكد يوليان ناغلسمان المدير الفني لمنتخب ألمانيا أنه يتطلع للمنافسة على لقب كأس العالم بعد عامين.

وأوضح أن "فلوريان فيرتز وجمال موسيالا سيكونان قد تطورا بحلول ذلك الوقت، لكن مع نهاية حقبة توني كروس وإلكاي غوندوغان واستمرار لعب جوشوا كيميتش في الناحية اليمنى، هناك الكثير من علامات الاستفهام في خط الوسط".

وأشار الحارس السابق لبايرن ميونخ البالغ من العمر 55 عاما "هناك أيضا إمكانية للتطور في مركز الظهيرين".

ويرى أوليفر كان، أن منتخب إسبانيا بطل يورو 2024 يتفوق على منتخب بلاده، لأنه علم لاعبيه فلسفة النجاح لسنوات عديدة ومن مراحل مبكرة.

وختم أن الاستمرارية الرائعة التي جسدها مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي لسنوات مع مختلف فرق الشباب وأخيرا مع المنتخب الأول، لا تمارس بشكل منهجي في ألمانيا، موضحا "ليس لدينا هذا التصور لمفهومنا الخاص بكرة القدم، يعتمد الأمر كثيرا على اللحظات الفردية وأفكار المدرب في موقع المسؤولية".