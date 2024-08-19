الانتقادات تتهاطل على مبابي بعد مباراته الأولى مع ريال مدريد بالليغا

يبدو أن جماهير ريال مدريد والصحافة المدريدية لن تصبر على النجم الفرنسي كيليان مبابي وتريده أن يترك أثرا سريعا في الفريق؛ تهديفا وصناعة.

فبعد الإشادة التي نالها من الجماهير وزملائه عقب تسجيله هدفا في فوز "الملكي" على أتلانتا ووصف المدرب كارلو أنشيلوتي له بأنه "موهبة غير عادية ولكن يجب مساعدته على التأقلم"، تغير الوضع لا سيما بعد التعادل المخيب للريال مع مضيفه ريال مايوركا 1-1 في أولى جولات موسم 2024-2025.

ورغم نيله التقييم 7 من أصل 10 في المباراة، فإن الصحافة الإسبانية، وتحديدا الصادرة في مدريد، انتقدت قائد منتخب فرنسا.

صحيفة "ماركا": لم يكن مقنعا في أولى مبارياته مع ريال مدريد بالليغا.

صحيفة "آس": فينيسيوس لا يزال القائد الحقيقي لريال مدريد وهو قوة لا تقهر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو": مباراة مبابي الأولى مع ريال مدريد كانت تفتقر إلى الإثارة.

كما أجاب أنشيلوتي عن مركز مبابي وأنشيلوتي في مواجهة مايوركا، وقال "واحد منهما سيلعب في مركز الجناح، الشوط الأول كان جيدا ولكننا افتقدنا التوازن وكان يمكن أن نخسر المباراة".