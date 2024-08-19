أغلى 11 لاعبا ألمانيا في تاريخ كرة القدم

الدوري الألماني ليس فقط من بين أفضل 5 بطولات في العالم، بل أيضا أحد موردي المواهب لأفضل الدوريات على مدار العقود الماضية.

وأنفق بايرن ميونخ مبالغ طائلة وبشكل متكرر للتعاقد مع أي لاعب بارز أو موهوب بأندية أخرى في البوندسليغا.

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كما أغرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز المواهب الألمانية، حيث دفعت مبالغ باهظة للتعاقد مع النجوم والمواهب الألمانية.

ففي عام 2020، تعاقد تشلسي مع كاي هافيرتز قادما من باير ليفركوزن مقابل 89 مليون دولار.

وقبل ذلك ضم مانشستر سيتي ليروي ساني من شالكه مقابل نحو 58 مليون دولار.

وهؤلاء أغلى 10 لاعبين ألمان بالتاريخ:

1- كاي هافرتز: من باير ليفركوزن إلى تشلسي عام 2020 (88.94 مليون دولار).

2- هافرتز: من تشلسي إلى أرسنال عام 2023 (83.37 مليون دولار).

3- تيمو فيرنر: من لايبزيغ إلى تشلسي عام 2020 (58.90 مليون دولار).

4- ليروي ساني: من شالكه إلى مانشستر سيتي عام 2016 (57.74 مليون دولار).

5- ساني: من مانشستر سيتي إلى بايرن ميونخ عام 2020 (54 مليون دولار).

6- مسعود أوزيل: من ريال مدريد إلى أرسنال عام 2013 (52 مليون دولار).

7- جوليان دراكسلر: من شالكه إلى فولفسبورغ عام 2015 (47.77 مليون دولار).

8- شكودران مصطفي: من فالنسيا إلى أرسنال عام 2016 (45.57 مليون دولار).

9- ثيلو كيرير: من شالكه إلى باريس سان جيرمان عام 2018 (41 مليون دولار).

10- ماريو غوتزه: من بوروسيا دورتموند إلى بايرن ميونخ عام 2013 (41 مليون دولار).