شاهد.. ليفركوزن يهزم شتوتغارت ويفوز بكأس السوبر الألمانية

فاز باير ليفركوزن، الذي لعب بعشرة لاعبين لأكثر من شوط واحد، 4-3 بركلات الترجيح على شتوتغارت بعدما سجل هدف التعادل 2-2 قرب نهاية الوقت الأصلي ليتوج بكأس السوبر الألمانية لكرة القدم اليوم السبت.

واحتاج ليفركوزن، الفائز بالثنائية المحلية الموسم الماضي والذي خسر مرة واحدة في كل المسابقات، 11 دقيقة فقط ليتقدم في النتيجة عندما وضع فيكتور بونيفاس الكرة في المرمى مستغلا ضربة رأس من إدموند تابسوبا باتجاه المرمى.

فيكتور بونيفاس يفتتح التسجيل لباير ليفركوزن ⚽️🔥#كأس_السوبر_الألمانية pic.twitter.com/yvfdJADlYI — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024

وأدرك شتوتغارت التعادل بعد 4 دقائق بفضل تسديدة من إنزو ميلوت في أول مباراة لكأس السوبر الألمانية يغيب عنها بايرن ميونخ منذ 13 عاما.

ولعب ليفركوزن بعشرة لاعبين منذ طرد مارتن تيريه ببطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف في الدقيقة 37 ليسيطر شتوتغارت سريعا على المباراة.

وحرم إطار المرمى الفريق الزائر من التسجيل في 3 مناسبات، لكن شتوتغارت تقدم في الدقيقة 63 بهدف سجله البديل دينيز أونداف.

لكن، وعلى غرار الموسم الماضي، لم يستسلم ليفركوزن وسدد باتريك شيك في المرمى مستغلا بينية من أليخاندرو غريمالدو قبل دقيقتين على نهاية الوقت الأصلي.

باير ليفركوزن لا يستسلم ويعدل في الوقت القاتل بواسطة باتريك شيك 😮🔥#كأس_السوبر_الألمانية pic.twitter.com/jGaWWUn0DL — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024

وحافظ لاعبو ليفركوزن على هدوئهم في ركلات الترجيح وسددوا 4 ركلات ناجحة، فيما أهدر سيلاس لاعب شتوتغارت الركلة الحاسمة لفريقه.

باير ليفركوزن يفوز على شتوتغارت بركلات الترجيح ويحرز لقب كأس السوبر الألمانية 🏆🇩🇪#كأس_السوبر_الألمانية pic.twitter.com/0JzUcQHcZb — beIN SPORTS (@beINSPORTS) August 17, 2024