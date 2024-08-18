تايسون ضحية فيديو "أعطني أموالي" على تيك توك

وقع أسطورة الملاكمة مايك تايسون ضحية فيديو ترند (صيحة) "أعطني أموالي" على "تيك توك" حيث ورطه فيه شابان وجعلاه يبدو كشخص أحمق.

وكاد تايسون أن يقفز نهاية فيديو "أعطني أموالي" الذي انتشر على نطاق واسع، وأثار غضب الملاكم الأسطورة بعد أن وضع في موقف محرج.

وتحكي النظرة على وجه تايسون أنه يقول كل شيء عندما ألقى خطابه في الفيديو وتركه الشابان معلقًا، مما جعل دمه يغلي بعد أن اكتشف أنها كانت مجرد مصيدة وقع فيها.

لكن غضب الملاكم تلاشى بعد لحظات وتحول إلى ابتسامة بسرعة بعد أن أدرك النكتة، لكنها كانت حادثة من شأنها أن تمنحه المزيد من الأفضلية قبل المواجهة في 15 نوفمبر/تشرين الثاني مع جيك بول.

وفيديو "أعطني أموالي" الذي أصبح "ترندا" بسرعة على تطبيق "تيك توك" يقوم فيه أشخاص بتسجيل مقطع فيديو حيث يقوم كل شخص بإلقاء جملة "أعطني أموالي" بطريقة مضحكة، ويصفق الآخرون بعد ذلك.

ويشارك الجميع في النكتة باستثناء الضحية التي يجبرونها على الذهاب أخيرًا، ثم لا يصفق له أحد.

وهناك جدل حول الشخص المحدد الذي بدأه على وسائل التواصل، ولكن تم اعتماده من قبل عدد لا يحصى من منشئي المحتوى والمشاهير، بما في ذلك لاعبا كرة السلة في فريق الولايات المتحدة ستيفن كاري وجايسون تاتوم أثناء وجودهما في باريس لحضور دورة الألعاب الأولمبية 2024.

النزال المرتقب

ويستعد تايسون مجددًا للمعركة التي طال انتظارها ضد منافسه بول "اليوتيوبر" الذي تحول إلى محترف بفنون القتال في 15 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقد تأجل النزال الذي كان مقررا في يوليو/تموز بسبب مخاوف صحيّة واجهها بطل العالم السابق بالوزن الثقيل، حسب ما ذكر منظّمون.

وبدا صاحب الـ57 مؤخرا في جاهزية استثنائية وقوة وسرعة أعادت للأذهان صورة الملاكم الذي كان يلقب "مايك الحديدي" بسبب قوته وضرباته القاضية الوحشية.

وفي ذروة عطائه، كان تايسون بطل الوزن الثقيل الأكثر تأثيرا على الإطلاق، وكان معروفا بقوته القاضية.

وكان نزاله الأخير الاستعراضي انتهى بالتعادل ضد بطل عالمي سابق آخر، وهو روي جونز جونيور عام 2020، أما آخر نزال احترافي لتايسون فكان عام 2005 حين خسر أمام الأيرلندي كيفن ماكبرايد.