بينها ملعب عربي.. 11 ملعبا تقدم أفضل الأجواء الجماهيرية في العالم
إلى جانب اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، تلعب الجماهير دورا فعالا في تحفيز الفريق عبر خلق الأجواء والأهازيج، وتقديم الدعم للاعبي فريقها لتحقيق الفوز وعدم الاستسلام في حال التأخر بالنتيجة.
ويوفر ملعب "سلتيك بارك" أجواءً متفجرة في المملكة المتحدة مع انتصارات أوروبية لا تُنسى، بما في ذلك الفوز عام 2012 على برشلونة بقيادة ليونيل ميسي.
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وتلعب الجماهير في ملعب "أنفيلد" معقل ليفربو، و"سان سيرو" معقل فريقي إنتر وميلان، دورا كبيرا في دفع فرقها إلى الأمام وتحقيق الانتصارات وتحويل الملعب إلى "جحيم" للفريق القادم.
ويشتهر ملعب القاهرة الدولي الذي يتسع لحوالي 75 ألف متفرج، ويستخدمه ناديا الأهلي والزمالك المصريان بجموعات المشجعين الذين يخلقون أجواء حماسية كبيرة في المباريات.
ويساعد استخدام التيفو وترديد الأناشيد الحماسية والغناء الجماعي قبل المباراة في عملية الاختيار عند انتقاء أفضل الأجواء في العالم.
أفضل الأجواء بعالم كرة القدم في 11 ملعبا بناء على العوامل التالية:
- الضوضاء والأجواء التي تُخلق في الملعب.
- المباريات التاريخية التي ساهمت الجماهير بقلب نتيجتها.
- مجموعات المشجعين (ألتراس) التي تساعد في إضافة الحماسة إلى الأجواء.
así eran los recibimientos de boca antes en la bombonera, el jueves contra cruzeiro ni un papelito tiraron… pic.twitter.com/v9Pj3cWbB7
— san (@santibjs_) August 17, 2024
الملاعب هي:
- ملعب لا بومبانيرا: يتسع لأكثر من 52 ألف متفرج (معقل فريق بوكا جونيور الأرجنتيني).
- ملعب سلتيك: تبلغ سعته أكثر من 60 ألف متفرج (معقل فريق سلتيك الأسكتلندي).
- ملعب سيغنل إديونا بارك: يتسع لأكثر من 80 ألف متفرج (معقل فريق بوروسيا دورتموند الألماني).
- ملعب سانسيرو: يتسع لما يقارب 76 ألف متفرج (معقل فريقي إنتر ميلان وإي سي ميلان الإيطاليين).
- ملعب أنفيلد: يتسع لأزيد من 60 ألف متفرج (معقل فريق ليفربول الإنجليزي).
- ملعب ماس مونومنتال: يتسع لأكثر من 83 ألف متفرج (معقل ريفير بلايت الأرجنتيني).
- ملعب القاهرة الدولي: يتسع لحوالي 75 ألف متفرج (يستخدمه ناديا الأهلي والزمالك).
- ملعب رامز بارك: يتسع لأكثر من 52 ألف متفرج (معقل غلطة سراي التركي).
- ملعب دييغو أرماندو مارادونا: يتسع لأزيد من 54 ألف متفرج (معقل نابولي الإيطالي).
- ملعب المارشال جوزيف بيلسودسكي البلدي: يتسع لأكثر من 32 ألف متفرج (معقل ليغيا وارسو البولندي).
- ملعب دويتشه بنك بارك: تبلغ سعته 58 ألف متفرج (معقل آينتراخت فرانكفورت الألماني).