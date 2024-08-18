بينها ملعب عربي.. 11 ملعبا تقدم أفضل الأجواء الجماهيرية في العالم

إلى جانب اللاعبين والمدرب والجهاز الفني، تلعب الجماهير دورا فعالا في تحفيز الفريق عبر خلق الأجواء والأهازيج، وتقديم الدعم للاعبي فريقها لتحقيق الفوز وعدم الاستسلام في حال التأخر بالنتيجة.

ويوفر ملعب "سلتيك بارك" أجواءً متفجرة في المملكة المتحدة مع انتصارات أوروبية لا تُنسى، بما في ذلك الفوز عام 2012 على برشلونة بقيادة ليونيل ميسي.

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وتلعب الجماهير في ملعب "أنفيلد" معقل ليفربو، و"سان سيرو" معقل فريقي إنتر وميلان، دورا كبيرا في دفع فرقها إلى الأمام وتحقيق الانتصارات وتحويل الملعب إلى "جحيم" للفريق القادم.

ويشتهر ملعب القاهرة الدولي الذي يتسع لحوالي 75 ألف متفرج، ويستخدمه ناديا الأهلي والزمالك المصريان بجموعات المشجعين الذين يخلقون أجواء حماسية كبيرة في المباريات.

ويساعد استخدام التيفو وترديد الأناشيد الحماسية والغناء الجماعي قبل المباراة في عملية الاختيار عند انتقاء أفضل الأجواء في العالم.

أفضل الأجواء بعالم كرة القدم في 11 ملعبا بناء على العوامل التالية:

الضوضاء والأجواء التي تُخلق في الملعب.

المباريات التاريخية التي ساهمت الجماهير بقلب نتيجتها.

مجموعات المشجعين (ألتراس) التي تساعد في إضافة الحماسة إلى الأجواء.

así eran los recibimientos de boca antes en la bombonera, el jueves contra cruzeiro ni un papelito tiraron… pic.twitter.com/v9Pj3cWbB7 — san (@santibjs_) August 17, 2024

الملاعب هي: