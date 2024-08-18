الدعيع: لا أحد قادرا على رونالدو ويفعل ما يريد ولا يُحاسب

وصف الأسطورة السعودية في حراسة المرمى والقائد السابق لمنتخب السعودية محمد الدعيع رفض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي لتسلّم ميدالية المركز الثاني بعد الخسارة الأخيرة أمام الهلال في نهائي السوبر السعودي بأنه "عدم احترام".

وتابع -في لقاء تلفزيوني- أن "رونالدو هو قائد الفريق ويجب عليه أن يكون قدوة عند الهزيمة والفوز، لا أن يظهر فقط عند الفوز وفي الهزيمة غير موجود!".

وسأل "أين هي شخصية المدرب؟ ولماذا لم يطلب منه أن يتسلم الميدالية؟ لا أحد قادرا على رونالدو، فهو يفعل ما يريد ولا أحد يحاسبه".

وختم بأنه "تصرف غريب من إدارة النصر التي ألومها، لأن النادي أكبر من أي لاعب حتى لو كان رونالدو. أفضل لاعب في العالم 5 مرات وحقق كثيرا من الألقاب ولكن الكيان يبقى أكبر من أي لاعب".

رونالدو قائد النصر، سدد الركلة الحرة الأخيرة لفريقه في نهائي السوبر السعودي وغادر بعدها إلى غرفة الملابس ولم يعد ليستلم ميدالية المركز الثاني.https://t.co/tWSXM474wV pic.twitter.com/dDBHrlk6dA — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) August 18, 2024

وأثار رونالدو الجدل -أمس السبت- بغيابه عن مراسم تسلم الفضية، وشوهد يغادر أرضية الملعب بعد نهاية المباراة مباشرة.

وبعد نجاح الهلال في قلب النتيجة، كان رونالدو غاضبا جدا وقام بحركة وضعه رأسه على يديه وإغماض عينيه، في إشارة إلى أن الدفاع النصراوي يغطّ في نوم عميق بينما الهلال يهز الشباك.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول، لكن الهلال هيمن بالكامل على الشوط الثاني، وتناوب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم على تسجيل أهداف الانتصار الكبير.

وقلب الهلال تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 4-1 على غريمه المحلي النصر في هذه المباراة.