التشكيلة الأعلى قيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-2025

يضم البريميرليغ أفضل اللاعبين في العالم، وتؤكد قيمة اللاعبين السوقية وعدد الفرق التي تريد التعاقد معهم هذا الأمر.

ويُهيمن لاعبو مانشستر سيتي على التشكيل الأكثر قيمة في الدوري، وهو دليل على سيطرة النادي على البطولة الإنجليزية التي فاز بلقبها في المواسم الأربعة الأخيرة.

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وتبلغ قيمة رودري لاعب خط وسط الستي 143 مليون دولار، في حين تتجاوز قيمة زميله في الفريق فيل فودن 165 مليون دولار.

فيما يلي تشكيلة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية والذين سيشاركون في البريميرليغ موسم 2024-2025:

حراسة المرمى: البرازيلي إيدرسون (38.51 مليون دولار، مانشستر سيتي).

الدفاع:

الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد: 77 مليون دولار (ليفربول).

77 مليون دولار (ليفربول). البرتغالي روبن دياز: 88 مليون دولار (مانشستر سيتي).

88 مليون دولار (مانشستر سيتي). الفرنسي وليام صليبا: 88 مليون دولار (أرسنال).

88 مليون دولار (أرسنال). الكرواتي جوسكو غفارديول: 82.53 مليون دولار (مانشستر سيتي).

الوسط:

الإسباني رودري: 143 مليون دولار (مانشستر سيتي).

143 مليون دولار (مانشستر سيتي). الإنجليزي ديكلان رايس: 132 مليون دولار (أرسنال).

132 مليون دولار (أرسنال). الإنجليزي فيل فودين: 165 مليون دولار (مانشستر سيتي).

الهجوم: