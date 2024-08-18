أفضل 11 مراوغا في العالم في 2024

تضفي المراوغات كثيرا من المتعة والإثارة على مباراة كرة القدم، لكن هذه المهارة لا يتمتع بها سوى القليل من اللاعبين.

ورغم الحديث عن أن عدد المراوغين الماهرين في تراجع مستمر، فإن هناك مجموعة من اللاعبين الشباب المراوغين في العالم والقادرين على خلق فرص صعبة من أضيق الزوايا.

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ويمتلك مانشستر سيتي وريال مدريد أكثر المراوغين مهارة في العالم.

ولم يبعد تقدم السن ليونيل ميسي (37 عاما) عن قائمة الأفضل في العالم بل إنه احتل مركزا متقدما فيها.

ونجح جمال موسيالا خلال الموسم الحالي في تنفيذ 82 مراوغة ناجحة، ويعدّ موهبة بايرن ميونخ الشابة (21 عامًا) أكثر لاعب في تاريخ الدوري الألماني يقوم بـ11 مراوغة ناجحة في مباراة واحدة.

والعوامل التي اختيرت على أساسها القائمة هي:

العدد: يعد عدد المراوغات الناجحة عاملا رئيسا عند الحكم على الأفضل في العالم.

يعد عدد المراوغات الناجحة عاملا رئيسا عند الحكم على الأفضل في العالم. القدرة: القدرة على مراوغة أفضل المدافعين في أصعب المسابقات.

القدرة على مراوغة أفضل المدافعين في أصعب المسابقات. الأسلوب: المراوغون الأكثر إمتاعًا والقادرون على التخلص من خصومهم بتوازن بين المهارة والسرعة.

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فينيسيوس نجم ريال مدريد في الكلاسيكو الودي الذي به برشلونة. pic.twitter.com/ddpslg55Z7 — الجزيرة نت رياضة (@AJASports) August 4, 2024

وهذه قائمة أفضل 11 مراوغا في 2024:

11-الإسباني لامين جمال (برشلونة).

10-البرازيلي سافينيو: (مانشستر سيتي).

9-الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي).

8- الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بيلباو).

7-الفرنسي كيليان مبابي (ريال مدريد).

6-الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي).

5-الغاني محمد قدوس (ويستهام).

4-البرازيلي رودريغو (ريال مدريد).

3-البلجيكي جيريمي دوكو (مانشستر سيتي).

2-البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

1-الألماني جمال موسيالا (بايرن ميونخ).