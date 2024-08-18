أغلى 11 لاعبا إنجليزيا في تاريخ كرة القدم

باتت الانتقالات جزءا أساسيا من كرة القدم الحديثة، وعلى غرار الدوريات الأوروبية الكبرى تنفق أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الملايين على التعاقدات الجديدة من داخل وخارج البريميرليغ.

وأصبح من الصعب العثور على صفقات لاعبين بمبالغ زهيدة، حيث ولّت منذ فترة طويلة الأيام التي كان فيها مليون ونصف المليون دولار يمكّنك من الحصول على لاعب بجودة الفرنسي إيريك كانتونا.

وحصل رحيم ستيرلينغ على مبلغ طائل في مناسبتين عند التنقل بين أندية البريميرليغ.

ودخل دومينيك سولانكي في قائمة العشرة الأوائل عند انتقاله إلى توتنهام قادما من بورنموث في صيف 2024.

أغلى اللاعبين الإنجليز في تاريخ كرة القدم:

11- رحيم سترلينغ: 61.49 مليون دولار (من مانشستر سيتي إلى تشلسي عام 2022).

10- رحيم سترلينغ: 63.43 مليون دولار (من ليفربول إلى مانشستر سيتي في 2015).

9- بن وايت: 64.73 مليون دولار (من برايتون إلى أرسنال في 2021).

8- مايسون ماونت: 77.67 مليون دولار (من تشلسي إلى مانشستر يونايتد في 2023).

7- دومينيك سولانكي: 84.15 مليون دولار (من بورنموث إلى توتنهام في 2024).

6- جادون سانشو: 94.50 مليون دولار (من بوروسيا دورتموند الألماني إلى مانشستر يونايتد في 2021).

5- هاري ماغواير: 103.56 ملايين دولار (من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد في 2019).

4- هاري كين: 106 ملايين دولار (من توتنهام إلى بايرن ميونخ في 2023).

3- جود بيلينغهام: 113.92 مليون دولار (من بروسيا دورتموند إلى ريال مدريد في 2023).

2- جاك غريليش: 129.46 مليون دولار (من أستون فيلا إلى مانشستر سيتي في 2021).

1- ديكلن رايس: 135.93 مليون دولار (من ويستهام إلى أرسنال في 2023).