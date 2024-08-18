أعظم 10 لاعبين في تاريخ البريميرليغ بينهم نجم عربي

منذ انطلاقه في 1992 كان الدوري الإنجليزي الممتاز ملعبًا لبعض أفضل المواهب في العالم، مما أشعل مناقشات عاطفية بين عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم لاختيار الأعظم بينهم.

تألق العديد من اللاعبين المتميزين في الدوري الإنجليزي الممتاز، سواء في حراسة المرمى أو على مستوى الدفاع والهجوم أمثال لويس سواريز ويايا توري وتوني آدامز وسيرجيو أغويرو وفرانك لامبارد وسيسك فابريغاس والحارس بيتر تشيك وآندي كول ورياض محرز.

بدأ تسليم جائزة لاعب الموسم في البريميرليغ في موسم 1994-1995، وكان أول من فاز بها هو الإنجليزي الدولي المخضرم آلان شيرر الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي حتى الآن.

أما الأكثر فوزًا بجائزة أفضل لاعب في البريميرليغ، فهم: الفرنسي تيري هنري رفقة أرسنال، والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد، والصربي نيمانيا فيديتش مع مانشستر يونايتد.

انضم لتلك القائمة التي حصدت الجائزة أكثر من مرة، البلجيكي الدولي، كيفن دي بروين نجم مانشستر سيتي ونجم عربي وحيد هو المصري محمد صلاح هداف فريق ليفربول.

وتم اختيار القائمة بناء على المعايير الـ5 التالية:

فترة اللعب.

الألقاب.

الأهداف.

التمريرة الحاسمة.

الجوائز الفردية.

وفيما يلي قائمة أفضل 10 لاعبين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وفقا لموقع "غيف مي سبورت" البريطاني:

1- الفرنسي تيري هنري (أرسنال).

2- الإنجليزي واين روني (إيفرتون، مانشستر يونايتد).

3- الإنجليزي آلان شيرار (بلاكبيرن، نيوكاسل).

4- الويلزي ريان غيغز (مانشستر يونايتد).

5- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

6- البلجيكي كيفن دي بروين (تشلسي، مانشستر سيتي).

7- الفرنسي إريك كانتونا (ليدز يونايتد، مانشستر يونايتد).

8- الإنجليزي ستيفن جيرارد (ليفربول).

9- المصري محمد صلاح (تشلسي، ليفربول).

10- الإنجليزي بول سكولز (مانشستر يونايتد).