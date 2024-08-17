رياضة|إسبانيا

ميسي يطالب منظمة مدافعة عن غزة والمناخ بتعويض مالي كبير

ميسي وقصره الذي تعرص لتخريب في إيبيزا
ميسي وقصره الذي قام نشطاء المناخ في إيبيزا بإلقاء طلاء على واجهته (وكالات)
17/8/2024

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شكوى ضد منظمة "فوتورو فيجيتال" المدافعة عن المناخ واتهمهم بتخريب واجهة قصره في إيبيزا الإسبانية، وطالب بتعويض مالي قدره 50 ألف يورو.

ورد بيلبو باساتيرا المتحدث باسم المنظمة البيئية -التي تعارض الإبادة الجماعية في غزة أيضا- على الشكوى التي قدمها مندوب عن ميسي إلى الحرس المدني، قائلا إن المبلغ "مرتفع للغاية" مشيرا إلى أن المادة التي رشت على قصر ميسي تتلاشى مع الماء.

وأضاف أنه في أسوأ الحالات قد تحتاج إلى إعادة طلاء الواجهة، وهذا يتكلف أقل بكثير من 50 ألف يورو على حد قوله، مؤكدا أن القصر "تم بناؤه بدون تصريح بناء".

واعتقل الحرس المدني المتحدث الرسمي وعضوين آخرين في "فوتورو فيجيتال" بعد يومين من تنظيم احتجاج أمام منزل ميسي للتنديد بـ"مسؤولية الأغنياء" عن أزمة المناخ.

وجرى الاحتجاج في منزل اللاعب في السادس من الشهر الجاري، بعد أن قاموا بإلقاء الطلاء على واجهة فندق ليوناردو رويال الواقع في سانتا إيلاريا، واتهموه بـ "تمويل الإبادة الجماعية" في غزة.

وتم إطلاق الثلاثة بعد 24 ساعة متهمين بارتكاب أضرار جنائية في كلا الجانبين (الفندق وقصر ميسي).

المصدر : ماركا