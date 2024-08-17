ميسي يطالب منظمة مدافعة عن غزة والمناخ بتعويض مالي كبير

قدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي شكوى ضد منظمة "فوتورو فيجيتال" المدافعة عن المناخ واتهمهم بتخريب واجهة قصره في إيبيزا الإسبانية، وطالب بتعويض مالي قدره 50 ألف يورو.

ورد بيلبو باساتيرا المتحدث باسم المنظمة البيئية -التي تعارض الإبادة الجماعية في غزة أيضا- على الشكوى التي قدمها مندوب عن ميسي إلى الحرس المدني، قائلا إن المبلغ "مرتفع للغاية" مشيرا إلى أن المادة التي رشت على قصر ميسي تتلاشى مع الماء.

وأضاف أنه في أسوأ الحالات قد تحتاج إلى إعادة طلاء الواجهة، وهذا يتكلف أقل بكثير من 50 ألف يورو على حد قوله، مؤكدا أن القصر "تم بناؤه بدون تصريح بناء".

Un grupo de activistas ambientales llamado “Futuro Vegetal” se grabó VANDALIZANDO la casona de Messi en Ibiza. Le mancharon las paredes de la fachada con pintura y mostraron un mensaje: “Ayudar al planeta y comerse a los ricos”. Sí, real. 😳🇦🇷🇪🇸

pic.twitter.com/I23uI2FgBO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2024

واعتقل الحرس المدني المتحدث الرسمي وعضوين آخرين في "فوتورو فيجيتال" بعد يومين من تنظيم احتجاج أمام منزل ميسي للتنديد بـ"مسؤولية الأغنياء" عن أزمة المناخ.

وجرى الاحتجاج في منزل اللاعب في السادس من الشهر الجاري، بعد أن قاموا بإلقاء الطلاء على واجهة فندق ليوناردو رويال الواقع في سانتا إيلاريا، واتهموه بـ "تمويل الإبادة الجماعية" في غزة.

وتم إطلاق الثلاثة بعد 24 ساعة متهمين بارتكاب أضرار جنائية في كلا الجانبين (الفندق وقصر ميسي).