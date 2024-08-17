جيمس ميلنر أكبر من مدربه في موسمه الـ23 بالدوري الإنجليزي

بدأ جيمس ميلنر موسمه رقم 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بوجوده في التشكيل الأساسي لبرايتون أمام إيفرتون اليوم السبت، في افتتاح الموسم الجديد من المسابقة.

ويبلغ ميلنر من العمر 38 عاما، وهو أكبر من المدير الفني فابيان هورزيلر بـ7 أعوام، كما أنه شارك في المسابقة للمرة الأولى عام 2002 حينما كان لاعبا في صفوف ليدز.

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ودخل اللاعب موسمه الثاني مع برايتون وشارك في مباراته رقم 636 بالدوري الإنجليزي، بفارق 17 مباراة خلف الرقم القياسي الذي يحمله غاريث باري.

ولعب ميلنر كذلك لأندية نيوكاسل وأستون فيلا ومانشستر سيتي وليفربول.

وقد تشارك أسطورة مانشستر يونايتد السابق ريان غيغز الرقم القياسي مع ميلنر حيث شارك في 22 موسما بالدوري الإنجليزي مع فريقه.