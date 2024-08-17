منها رفْض استلام الميدالية.. ماذا فعل "الدون" في نهائي السوبر السعودي؟

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر الجدل مجددا بحركة غير أخلاقية -اليوم السبت- في نهائي كأس السوبر السعودي لكرة القدم.

وقلب الهلال تأخره بهدف في الشوط الأول إلى انتصار 4-1 على غريمه المحلي النصر في هذه المباراة.

وشوهد رونالدو يقوم بحركة شائنة وهو متوجه للجماهير الهلالية في مدرجات ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وليست المرة الأولى التي تصدر عن هذا "الدون" مثل هذه الحركات المخجلة تجاه جماهير الأندية المنافسة في الدوري السعودي.

ضد الشباب

وسبق لهذا المهاجم البرتغالي أن قام بحركة غير أخلاقية ردا على هتافات جماهير الشباب "ميسي، ميسي" بإشارة غير أخلاقية بعد فوز النصر 3-2 بالجولة 21 لدوري روشن للمحترفين الموسم الماضي.

وتمت معاقبة رونالدو وقتها بالإيقاف مباراة واحدة وتغريمه 30 ألف ريال سعودي (8 آلاف دولار).

وبرر مهاجم ريال ويوفنتوس ومانشستر سابقا تصرفه "غير الأخلاقي" بقوله "أحترم كل بلد أكون فيه، ولكن الخطأ يحدث من الجميع، وأنا أخطئ مثل كل الناس، ينبغي عدم النظر لما أفعل مثلما يتم النظر لرد الفعل الذي يصدر مني، أنا بطبعي أحب الفوز. لا أقبل شيئا غير الفوز".

ضد الأخدود

خلال مباراة ضد الأخدود ضمن الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي، التقطت عدسات المصورين رونالدو يحتفل بطريقة غير لائقة بعد إحرازه هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 15 من زمن الشوط الأول. علما بأن المباراة انتهت بفوز العالمي 3-2.

ضد الهلال

بعد خسارة فريقه أمام الهلال في كأس موسم الرياض، قام أحد المشجعين برمي "شال" يحمل شعار "الزعيم" على رونالدو في الممر المؤدي لغرفة تبديل الملابس، فقام "الدون" بالتقاط الشال ووضعه في "سرواله" (الشورت) قبل أن يلقيه على الأرض.

لم يحضر حفل التتويج

لم يحضر رونالدو الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات مع زملائه مراسم تسلم الفضية، وشوهد يغادر أرضية الملعب بعد نهاية المباراة مباشرة.

وبعد نجاح الهلال في قلب النتيجة، كان رونالدو غاضبا جدا وقام بحركة وضعه رأسه على يديه وإغماض عينيه، في إشارة إلى أن الدفاع النصراوي يغط في نوم عميق بينما الهلال يهز الشباك.

وافتتح رونالدو التسجيل للنصر قبل دقيقة واحدة على نهاية الشوط الأول، لكن الهلال هيمن بشكل كامل على الشوط الثاني، وتناوب سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش وألكسندر ميتروفيتش ومالكوم على تسجيل أهداف الانتصار الكبير.